Дівчина запропонувала зустрічатися одразу кільком хлопцям: що з цього вийшло
Джерело:TikTok burn4chlo
Блогерка шокувала чоловіків у додатку для знайомств провокативним питанням. Як виявилося, не всі хлопці готові до несподіваних поворотів у спілкуванні з дівчатами.
25-річна австралійка Хлоя спробувала невеликий експеримент у додатку для знайомств Tinder. Вона запропонувала одразу кільком чоловікам, з якими заметчилася (вподобали один одного в додатку, – Life 24), почати зустрічатися. Результати експерименту дівчина опублікувала у своєму тіктоці burn4chlo.
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Не всі чоловіки були готові до такої несподіваної пропозиції. Деякі хлопці віджартовувалися, а дехто трішки зніяковів. Але були й парубки, які одразу почали діяти. Ось кілька скриншотів із переписки:
Скриншот тікток burn4chlo
- Чому ми досі не зустрічаємося?
- Хороше питання лол.
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- Чому ми досі не зустрічаємося?
- Не знаю, думаю, що я кохаю тебе. Йдемо на побачення цими вихідними.
Скриншот тікток burn4chlo
- Чому ми досі не зустрічаємося?
- Нам потрібно спочатку сходити на побачення.
- Куди ми підемо?
Скриншот тікток burn4chlo
- Чому ми досі не зустрічаємося?
- Чи можу я в тебе спитати те саме?
Скриншот тікток burn4chlo
- Чому ми досі не зустрічаємося?
- Знаєш, Хлоя, будь-яка моя відповідь буде звучати як виправдання. Я почну повне розслідування. Я попрошу моїх людей звернутися до твоїх людей.
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Хлоя так і не розповіла, яка відповідь їй сподобалася найбільше і чи пішла вона з кимось гуляти. Однак цей метод дуже сподобався підписникам тіктоку: відео вже переглянули понад 200 тисяч разів!