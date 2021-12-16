Дівчина заскочила хлопця подруги з іншою: вона встигла помститись

Дівчина випадково побачила хлопця своєї подруги з іншою дівчиною. Вона дуже розлютилась і одразу знайшла можливість йому помститись.

Дівчина, на ім'я Ло розповіла у тіктоці, як змусила колишнього знайомого заплатити за брехню. Вона вистежила його і підставила.

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Дівчина провчила зрадника

Ло випадково дізналась, що хлопець її найкращої подруги зраджує з іншою. Вона змогла його вистежити за допомогою машини, яку він припаркував біля дому своєї нової коханки. Дівчина була обурена і розлючена. Вона випадково звернула увагу, що машина її знайомого припаркована неправильно і вирішила цим скористатись.

У нього не було квитка на паркування, тому я зателефонувала і відбуксувала його машину,

– сказала вона.

Після цього Ло сказала, що тепер у хлопця буде можливість залишитись у будинку нової дівчини та провести з нею більше часу. Іронічно додавши, що її вчинок – це вчинок "справжнього друга".



Знайшла зрадника через авто / Фото Unsplash

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Відео у тіктоці переглянуло чимало користувачів і майже всі вони були в захваті від вчинку дівчини та хвалили її:

"Нам усім потрібні такі друзі, як ти".

"Ви отримуєте нагороду "Краща подружка року!".

"Якщо дружба не на такому рівні… Я не хочу її мати".

Дехто все ж порекомендував триматись дівчині осторонь чужих відносин і не приймати рішення замість подруги:

"Це проблема. Ви всі займаєтесь чужою справою, крім своєї".

"Ви повинні займатися своїми справами. Знайдіть собі чоловіка, тоді не будете встигати дивитися за чужим".

Але дівчина не сприймає серйозно такі коментарі, адже частенько перевіряє хлопців подруг на вірність і називає себе "шахрайським детективом".