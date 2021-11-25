Дівчина знімала весь конфлікт на камеру. Відео вона опублікувала у своєму тіктоці stillnitsimplyy.nyy. Всього за кілька днів ролик набрав понад 4 мільйони переглядів. Судячи з усього, незнайомець реально набрид американці.

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За її словами, дивак регулярно стежив за нею упродовж трьох років. Але в останні два тижні ситуація погіршилася. Він неодноразово намагався з нею поговорити, а найбільш неприємний момент трапився нещодавно в супермаркеті.

Незнайомець почав діставати гроші зі своїх кишень та кликав дівчину до себе додому. Вона відмовилася, після чого той замахнувся на неї.

Блогерка stillnitsimplyy.nyy / Скриншот тікток

Я почала знімати все на камеру, щоб вберегти себе. Дуже боялася, що він може щось зробити, – пояснила дівчина.

Як результат, американка просто "вибухнула". Вона в неймовірно агресивній манері накричала на незнайомця, після чого повернулася в супермаркет. Реакція дівчини вразила багатьох користувачів тіктоку.

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Дехто навіть почав недоречно жартувати, що не знає, хто тут виявився жертвою. Але багато користувачів перелякалися за дівчину. Вони рекомендують звернутися в поліцію та носити з собою спеціальні засоби для самозахисту: