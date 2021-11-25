Девушка снимала весь конфликт на камеру. Видео она опубликовала в своем тиктоке stillnitsimplyy.nyy. Всего за несколько дней ролик набрал более 4 миллионов просмотров. Судя по всему, незнакомец реально достал американку.
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По ее словам, чудак регулярно следил за ней в течение трех лет. Но в последние две недели ситуация усугубилась. Он неоднократно пытался с ней поговорить, а самый неприятный момент случился недавно в супермаркете.
Незнакомец начал доставать деньги из своих карманов и звал девушку к себе домой. Она отказалась, после чего тот замахнулся на нее.
Блогерша stillnitsimplyy.nyy / Скриншот тикток
Я начала снимать все на камеру, чтобы уберечь себя. Очень боялась, что он может что-нибудь сделать, – объяснила девушка.
Как результат, американка просто "взорвалась". Она в невероятно агрессивной манере накричала на незнакомца, после чего вернулась в супермаркет. Реакция девушки поразила многих пользователей тиктока.
Некоторые даже начали неуместно шутить, что не знают, кто здесь оказался жертвой. Но многие испугались за девушку. Они рекомендуют обратиться в полицию и носить с собой специальные средства для самозащиты:
- Девушка, купи спрей от медведей. Он работает лучше, чем перцовый баллончик, и остановит каждого.
- Я на минутку принялась переживать за тебя, а потом стала бояться за него. Не на ту наткнулся!
- Лучше перекрась волосы в другой, менее броский цвет. Всегда носи с собой баллончик и зажимай ключи между пальцами.
- Обязательно обратись в полицию!