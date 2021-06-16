Історію цікавого подарунка для зрадливого хлопця розповіла блогерка ceo.liv у своєму тіктоці. Дівчина заснувала власний ювелірний онлайн-магазин LIV & LARA’S JEWELRY SHOP BELOW і частенько розповідає історії створення виробів. В нещодавньому відео вона поділилася, як одна її клієнтка вирішила помститися зраднику.

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Дівчина попросила власницю магазину зробити нестандартний кулон, який вона збиралася подарувати хлопцю. Там мали бути імена усіх дівчат, які його спокусили.

Мій хлопець мені зрадив, і я збираюся вручити йому кулон з іменами всіх дівчат, з якими він це зробив, на річницю. Він поки не знає, що я це знаю, – написала клієнтка.

Згодом блогерка продемонструвала кулон, який вона зробила. З одного боку там вигравіювали дату початку стосунків пари (21 червня 2015 року). З іншого боку – імена трьох дівчат, які нібито спокусили хлопця: Ешлі, Дженезіс та Карен.

Передня частина прикраси / Скриншот тікток ceo.liv

Цей ювелірний подарунок дівчина збирається подарувати хлопцю при всій його сім’ї. Вона дуже хоче, щоб він прочитав імена цих конкуренток вголос.

Задня частина прикраси / Скриншот тікток ceo.liv

Відео одразу стало дуже популярним у соцмережі. Його переглянули понад 3,5 мільйони разів. Користувачам сподобався такий хитрий хід від ображеної дівчини:

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  • Ця дівчина – легенда.
  • 2015?? О Боже, ти вартуєш набагато кращого.
  • Окей, як я можу подружитися із цією королевою?

 