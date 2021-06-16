Историю интересного подарка для неверного парня рассказала блогерша ceo.liv в своем тиктоке. Девушка основала собственный ювелирный онлайн-магазин LIV & LARA'S JEWELRY SHOP BELOW и частенько рассказывает истории создания изделий. В недавнем видео она поделилась, как одна ее клиентка решила отомстить изменщику.
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Девушка попросила владелицу магазина сделать нестандартный кулон, который она собиралась подарить парню. Там должны быть имена всех девушек, которые его соблазнили.
Мой парень мне изменил, и я собираюсь вручить ему кулон с именами всех девушек, с которыми он это сделал, на годовщину. Он пока не знает, что я это знаю, – написала клиентка.
Впоследствии блогерша продемонстрировала кулон, который она сделала. С одной стороны там выгравировали дату начала отношений пары (21 июня 2015 года). С другой стороны – имена трех девушек, которые якобы соблазнили парня: Эшли, Дженезис и Карен.
Передня часть украшения / Скриншот тикток ceo.liv
Этот ювелирный подарок девушка собирается подарить парню при всей его семье. Она очень хочет, чтобы он прочитал имена этих конкуренток вслух.
Задняя часть украшения/ Скриншот тикток ceo.liv
Видео сразу стало очень популярным в соцсети. Его посмотрели более 3,5 миллиона раз. Пользователям понравился такой хитрый ход от оскорбленной девушки:
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- Эта девушка – легенда.
- 2015?? О Боже, ты стоишь гораздо лучшего.
- Окей, как я могу подружиться с этой королевой?