26-річна рієлторка, жителька філіппінської провінції Пампанга, Айван Чунг востаннє бачила мати, Чунг Шен Чін, у 7 років. Тоді та подзвонила і привітала її з Днем народження, пообіцяла приїхати і більше не виходила на зв'язок. Дівчина не знала, що сталось з мамою, але її не покидала надія, що жінку все ж можна знайти. Пошуки вона розпочала ще у 2015 році.

Читайте також Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

Всі ці роки вона разом з друзями шукали на Фейсбуці жінок з прізвищем Чунг, які живуть в Тайвані. Вони писали їм і розповідали історію Айван, намагаючись дізнатися, хто мати дівчини і де вона зараз.

Айван Чунг зі своєю матір'ю, наприкінці 90-х / Фото Taiwan News

І ось, через 6 років пошуків, подруга Айван зовсім випадково таки натрапила у соцмережі на ту саму Чунг Шен Чін, мати дівчини. Жінка була жива й здорова, вона жила в одному з районів Тайбею. Шокована дівчина все ж хотіла дізнатись головне – чому мати її покинула 19 років тому і навіть не намагалась побачитись з донькою.

Що сталось насправді

Жінка розповіла, що у далекому 2002 році вона посварилась з чоловіком і захотіла піти від нього забравши Айван. Проте чоловік навідріз відмовився віддавати дівчинку і пообіцяв, що дасть опіку над донькою тільки тоді, коли вона стане старшою. Проте п ізніше він змінив номер та переїхав в інше місто. Через це Чунг Шен Чін зовсім втратила всі контакти з родиною.

Зараз жінкам вдалось зв'язатись через відеозв'язок. Дівчина була дійсно зворушена і спочатку просто втратила мову, побачивши мати на власні очі. Попри те, що вони розмовляють різними діалектами, їм все ж вдалось тепло поспілкуватись.

Дівчина поспілкувалась з мамою, яку загубила 19 років тому / Фото Taiwan News

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Айван вдалось поговорити й зі своїм братом, якому зараз 25 років – його вона теж востаннє бачила ще у 7-річному віці. Єдине, про що шкодує дівчина, що вона не змогла побачити бабусю та дідуся з боку матері, адже вони вже давно померли.