26-річна рієлторка, жителька філіппінської провінції Пампанга, Айван Чунг востаннє бачила мати, Чунг Шен Чін, у 7 років. Тоді та подзвонила і привітала її з Днем народження, пообіцяла приїхати і більше не виходила на зв'язок. Дівчина не знала, що сталось з мамою, але її не покидала надія, що жінку все ж можна знайти. Пошуки вона розпочала ще у 2015 році.
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Всі ці роки вона разом з друзями шукали на Фейсбуці жінок з прізвищем Чунг, які живуть в Тайвані. Вони писали їм і розповідали історію Айван, намагаючись дізнатися, хто мати дівчини і де вона зараз.
Айван Чунг зі своєю матір'ю, наприкінці 90-х / Фото Taiwan News
І ось, через 6 років пошуків, подруга Айван зовсім випадково таки натрапила у соцмережі на ту саму Чунг Шен Чін, мати дівчини. Жінка була жива й здорова, вона жила в одному з районів Тайбею. Шокована дівчина все ж хотіла дізнатись головне – чому мати її покинула 19 років тому і навіть не намагалась побачитись з донькою.
Що сталось насправді
Зараз жінкам вдалось зв'язатись через відеозв'язок. Дівчина була дійсно зворушена і спочатку просто втратила мову, побачивши мати на власні очі. Попри те, що вони розмовляють різними діалектами, їм все ж вдалось тепло поспілкуватись.
Дівчина поспілкувалась з мамою, яку загубила 19 років тому / Фото Taiwan News
Айван вдалось поговорити й зі своїм братом, якому зараз 25 років – його вона теж востаннє бачила ще у 7-річному віці. Єдине, про що шкодує дівчина, що вона не змогла побачити бабусю та дідуся з боку матері, адже вони вже давно померли.