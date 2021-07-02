26-летний риелтор, жительница филиппинской провинции Пампанга, Айван Чунг последний раз видела мать , Чунг Шен Чин, в 7 лет. Тогда та позвонила и поздравила ее с Днем рождения, пообещала приехать, однако больше не выходила на связь. Девушка не знала, что случилось с мамой, но ее не покидала надежда, что женщину все же можно найти. Поиски она начала еще в 2015 году.

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Все эти годы она вместе с друзьями искали на Фейсбуке женщин с фамилией Чунг , живущих в Тайване. Они писали им и рассказывали историю Айван, пытаясь узнать, кто мать девушки и где она сейчас.

Айван Чунг со своей матерью, в конце 90-х / Фото Taiwan News

И вот, спустя 6 лет поисков, подруга Айван совсем случайно все же наткнулась в соцсети на ту самую Чунг Шен Чин, мать девушки. Женщина была жива и здорова, она жила в одном из районов Тайбэя. Шокированная девушка все же хотела узнать главное – почему мать ее бросила 19 лет назад и даже не пыталась увидеться с дочерью.

Что произошло на самом деле

Женщина рассказала, что в далеком 2002 году она поссорилась с мужем и захотела уйти от него, забрав Айван. Однако мужчина наотрез отказался отдавать девочку и пообещал, что даст опеку над дочерью только тогда, когда она станет старше. Однако позже он сменил номер и переехал в другой город. Поэтому Чунг Шен Чин совсем потеряла все контакты с семьей.

Сейчас женщинам удалось связаться через видеосвязь. Девушка была действительно тронута и сначала просто потеряла дар речи, увидев мать собственными глазами. Несмотря на то, что они говорят на разных диалектах, им все же удалось тепло пообщаться.

Девушка пообщалась с мамой, которую потеряла 19 лет назад / Фото Taiwan News

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