Дівчина знайшла мати, що зникла 19 років тому: вона обшукала весь Facebook

Філіппінка майже 20 років нічого не чула про свою мати. 6 років тому вона вирішила почати шукати її через соцмережі – і сталося справжнє диво, адже дівчині вдалось вийти на зв'язок із загубленою матір'ю.

26-річна рієлторка, жителька філіппінської провінції Пампанга, Айван Чунг востаннє бачила мати, Чунг Шен Чін, у 7 років. Тоді та подзвонила і привітала її з Днем народження, пообіцяла приїхати і більше не виходила на зв'язок. Дівчина не знала, що сталось з мамою, але її не покидала надія, що жінку все ж можна знайти. Пошуки вона розпочала ще у 2015 році.

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Всі ці роки вона разом з друзями шукали на Фейсбуці жінок з прізвищем Чунг, які живуть в Тайвані. Вони писали їм і розповідали історію Айван, намагаючись дізнатися, хто мати дівчини і де вона зараз.

Айван Чунг зі своєю матір'ю, наприкінці 90-х / Фото Taiwan News

І ось, через 6 років пошуків, подруга Айван зовсім випадково таки натрапила у соцмережі на ту саму Чунг Шен Чін, мати дівчини. Жінка була жива й здорова, вона жила в одному з районів Тайбею. Шокована дівчина все ж хотіла дізнатись головне – чому мати її покинула 19 років тому і навіть не намагалась побачитись з донькою.

Що сталось насправді

Жінка розповіла, що у далекому 2002 році вона посварилась з чоловіком і захотіла піти від нього забравши Айван. Протеі пообіцяв, що дасть опіку над донькою тільки тоді, коли вона стане старшою. Проте пв інше місто. Через це Чунг Шен Чін зовсім втратила всі контакти з родиною.

Зараз жінкам вдалось зв'язатись через відеозв'язок. Дівчина була дійсно зворушена і спочатку просто втратила мову, побачивши мати на власні очі. Попри те, що вони розмовляють різними діалектами, їм все ж вдалось тепло поспілкуватись.

Дівчина поспілкувалась з мамою, яку загубила 19 років тому / Фото Taiwan News

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Айван вдалось поговорити й зі своїм братом, якому зараз 25 років – його вона теж востаннє бачила ще у 7-річному віці. Єдине, про що шкодує дівчина, що вона не змогла побачити бабусю та дідуся з боку матері, адже вони вже давно померли.