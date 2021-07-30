Користувачка тікток Елші (під ніком @fitby.ash) – палка прихильниця фітнесу, вона багато займається та у соцмережі часто викладає відео своїх тренувань у спортзалі. На одному із таких відео дівчина зазняла свою невдачу під час вправи, яка й поклала початок історії.
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Ешлі просто присідала зі штангою, проте, вочевидь, трохи не розрахувала вагу. Підставка, на якій вона стояла, почала їхати вперед, а дівчина – згинатись під вагою штанги, яку вона вже не могла підняти.
Поки любителька фітнесу намагалась безпечно вийти з цієї ситуації, до неї на допомогу підбіг незнайомий хлопець. Він переконався, що штанга не впала на Ешлі, а тоді галантно допоміг їй встати. Дівчина виклала відео свого "сорому" у тікток, підписавши його "Я така збентежена тим, що сталось".
Хлопець допоміг дівчині у спортзалі / Скриншот з відео @fitby.ash
Проте користувачі звернули увагу не на невдалу вправу, а на симпатичного хлопця, який повівся як справжній лицар:
- "Те, як він тебе підняв, це було так мило"
- "Сподіваюсь, ти пішла з ним на побачення?"
- "...отже, діти, отак я зустріла вашого батька"
Саме відео стало набрало аж 7,5 мільйона переглядів і 1,3 мільйона вподобань
Зовсім скоро бажання користувачів, щоб ці двоє зустрілись поза межами залу і дізнались одне одного ближче здійснилось. В іншому відео Ешлі, відповідаючи на коментар про побачення, виклала відео, на якому вони з новим знайомим разом їдуть у машині.
Хоч дехто і взявся припускати, що вони були знайомі до цього інциденту, проте дівчина запевняє, що раніше вони лише перетинались поглядом у спортзалі.
Зустріч у спортзалі мала своє продовження / Скриншот з відео @fitby.ash
Згодом тіктокерка виклала ще два відео, які підтверджують, що їх роман стрімко розвивається й далі. На одному з них хлопець тепер страхує дівчину під час присідань з гантелею, а на іншому – вони разом дуркують в ресторані.
Продовження історії кохання / Скриншот з відео @fitby.ash
Цікаво Паралізований чоловік одягнув спеціальний костюм, щоб стати на коліно і попросити руки дівчини
Глядачі були просто у захваті від продовження романтичної історії:
- "Це просто здійснення мрії"
- "Я тут лише зараз любовної історії"
- "Фанфік в реальності"
- "Його погляд багато про що говорить"
Проте й новоспечений бойфренд Ешлі також не відстає. Хлопець під ніком @preston.pelfrey теж виклав кілька відео, в якому вони з Ешлі гуляють разом вночі та навіть, здається, прокидаються в одному ліжку.
Усі ці відео доводять, як один нещасливий випадок цілком може стати стартом для нових щасливих стосунків.