Пользовательница тикток Елши (под ником @ fitby.ash) – страстная поклонница фитнеса, она много занимается и в соцсети часто выкладывает видео своих тренировок в спортзале. На одном из таких видео девушка засняли свою неудачу во время упражнения, которая и положила начало истории.

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Эшли просто приседала со штангой, однако, очевидно, немного не рассчитала вес . Подставка, на которой она стояла, начала ехать вперед, а девушка – сгибаться под тяжестью штанги, которую она уже не могла поднять.

Пока любительница фитнеса пыталась безопасно выйти из этой ситуации, к ней н а помощь подбежал незнакомый парень. Он убедился, что штанга не упала на Эшли, а потом галантно помог ей встать. Девушка выложила видео своего "стыда" в тикток, подписав его: " Я так взволнована тем, что произошло".

Парень помог девушке в спортзале / Скриншот с видео @ fitby.ash

Однако пользователи обратили внимание не на неудачное упражнение, а на симпатичного парня, который повел себя как настоящий рыцарь:

"То, как он тебя поднял, это было так мило"

"Надеюсь, ты пошла с ним на свидание?"

"... в общем, дети, так я и встретила вашего отца"

Само видео набрало 7,5 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков.

Совсем скоро желание пользователей, чтобы эти двое встретились за пределами зала и узнали друг друга ближе осуществилось . В другом видео Эшли, отвечая на комментарий о свидании, выложила видео, на котором они с новым знакомым вместе едут в машине.

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Хотя кое-кто и взялся предполагать, что они были знакомы до этого инцидента, однако девушка уверяет, что раньше они только пересекались взглядом в спортзале.

Встреча в спортзале имела свое продолжение / Скриншот с видео @ fitby.ash

Потом тиктокерша выложила еще два видео, которые подтверждают, что их роман стремительно развивается и дальше. На одном из них парень теперь страхует девушку во время приседаний с гантелей, а на другом – они вместе дурачатся в ресторане.

Продолжение истории любви / Скриншот с видео @ fitby.ash

Интересно Парализованный мужчина надел специальный костюм, чтобы встать на колено и попросить руки девушки

Зрители были прост в восторге от продолжения романтической истории:

"Это просто осуществление мечты"

"Я здесь только сейчас любовной истории"

"Фанфики в реальности"

"Его взгляд о многом говорит"

Однако и новоиспеченный бойфренд Эшли также не отстает. Парень под ником @preston.pelfrey тоже выложил несколько видео, в котором они с Эшли гуляют вместе ночью и даже, кажется, просыпаются в одной постели.