Справжня казка: дівчина осоромилась у спортзалі і знайшла своє кохання

Зустріти кохання всього свого життя можна будь-де і за найбільш несподіваних обставин. Одна невдача у спортзалі – і в дівчини зав'язався роман із сучасним принцом на очах у її підписників.

Користувачка тікток Елші (під ніком @fitby.ash) – палка прихильниця фітнесу, вона багато займається та у соцмережі часто викладає відео своїх тренувань у спортзалі. На одному із таких відео дівчина зазняла свою невдачу під час вправи, яка й поклала початок історії.

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Ешлі просто присідала зі штангою, проте, вочевидь, трохи не розрахувала вагу. Підставка, на якій вона стояла, почала їхати вперед, а дівчина – згинатись під вагою штанги, яку вона вже не могла підняти.

Поки любителька фітнесу намагалась безпечно вийти з цієї ситуації, до неї на допомогу підбіг незнайомий хлопець. Він переконався, що штанга не впала на Ешлі, а тоді галантно допоміг їй встати. Дівчина виклала відео свого "сорому" у тікток, підписавши його "Я така збентежена тим, що сталось".

Хлопець допоміг дівчині у спортзалі / Скриншот з відео @fitby.ash

Проте користувачі звернули увагу не на невдалу вправу, а на симпатичного хлопця, який повівся як справжній лицар:

"Те, як він тебе підняв, це було так мило"

"Сподіваюсь, ти пішла з ним на побачення?"

"...отже, діти, отак я зустріла вашого батька"

Саме відео стало набрало аж 7,5 мільйона переглядів і 1,3 мільйона вподобань

Зовсім скоро бажання користувачів, щоб ці двоє зустрілись поза межами залу і дізнались одне одного ближче здійснилось. В іншому відео Ешлі, відповідаючи на коментар про побачення, виклала відео, на якому вони з новим знайомим разом їдуть у машині.

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Хоч дехто і взявся припускати, що вони були знайомі до цього інциденту, проте дівчина запевняє, що раніше вони лише перетинались поглядом у спортзалі.

Зустріч у спортзалі мала своє продовження / Скриншот з відео @fitby.ash

Згодом тіктокерка виклала ще два відео, які підтверджують, що їх роман стрімко розвивається й далі. На одному з них хлопець тепер страхує дівчину під час присідань з гантелею, а на іншому – вони разом дуркують в ресторані.

Продовження історії кохання / Скриншот з відео @fitby.ash

Цікаво Паралізований чоловік одягнув спеціальний костюм, щоб стати на коліно і попросити руки дівчини

Глядачі були просто у захваті від продовження романтичної історії:

"Це просто здійснення мрії"

"Я тут лише зараз любовної історії"

"Фанфік в реальності"

"Його погляд багато про що говорить"

Проте й новоспечений бойфренд Ешлі також не відстає. Хлопець під ніком @preston.pelfrey теж виклав кілька відео, в якому вони з Ешлі гуляють разом вночі та навіть, здається, прокидаються в одному ліжку.

Усі ці відео доводять, як один нещасливий випадок цілком може стати стартом для нових щасливих стосунків.