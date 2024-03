"Ідеальне татуювання": дівчина набила на руці QR-код, що веде на її улюблену пісню

Меїн Рентас – 25-річна американка з Лас-Вегаса. На її тілі є безліч татуювань й одне із них – QR-код з посиланням на одну з її улюблених пісень.

Так, татуювання на правій руці дівчини має посилання на пісню Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up". Як потім зізналася дівчина, вона набила на руці QR-код, щоб рікроллити друзів, адже це була її улюблена пісня.

Тату з QR-кодом на пісню

Меїн зробила своє перше татуювання, коли їй виповнилося 18 років. Нині на її тілі 97 різних тату, одне з яких – QR-код з посиланням на пісню Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up". Як пояснила дівчина, вона зробила це татуювання, щоб "перевершити всіх" і рікроллити друзів.

. Рікроллінг (англійською Rickrolling) або рікролл – це інтернет-мем, розіграш, що зародився на іміджборді 4chan, і полягає в наданні людині гіперпосилання на музичний кліп Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up" під виглядом будь-якого іншого. Рікроллінг також застосовується в реальному житті, коли якась подія переривається відео- або аудіозаписом "Never Gonna Give You Up".

Мій QR-код – це моє найулюбленіше татуювання. Воно ідеальне,

– говорить Меїн.

Дівчина показала, як працює її тату: дивіться відео

Меїн розповіла, що вважає свої татуювання "хронологією життя". Так, одна з квіток на її тілі приховує шрам, який залишився на грудній клітці після операції. Інше ж тату – на обличчі – вона зробила після того, як познайомилася з дівчиною в Starbucks, у якої також було тату на обличчі.

Дівчина також поділилася, що її татуюванням захоплюються перехожі. Багато людей хоче перевірити, чи дійсно працює QR-код та куди він їх приведе. Меїн зробила тату у червні 2022 року й сподівається, що воно ще довго буде "працювати".