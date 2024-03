"Идеальная татуировка": девушка набила на руке QR-код, ведущий на ее любимую песню

Меин Рентас – 25-летняя американка из Лас-Вегаса. На ее теле есть множество татуировок и одна из них – QR-код со ссылкой на одну из ее любимых песен.

Так, татуировка на правой руке девушки имеет ссылку на песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Как потом призналась девушка, она набила на руке QR-код, чтобы рикроллить друзей, ведь это была ее любимая песня.

К теме 98-летняя бабушка сделала первую в жизни татуировку после смерти внука: щемящая история

Тату с QR-кодом на песню

Меин сделала свою первую татуировку, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас на ее теле 97 различных тату, одно из которых – QR-код со ссылкой на песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Как объяснила девушка, она сделала эту татуировку, чтобы "превзойти всех" и рикроллить друзей.

. Рикроллинг (на английском Rickrolling) или рикролл – это интернет-мем, розыгрыш, зародившийся на имиджборде 4chan, и заключающийся в предоставлении человеку гиперссылки на музыкальный клип Рика Эстли "Never Gonna Give You Up" под видом любого другого. Рикроллинг также применяется в реальной жизни, когда какое-то событие прерывается видео- или аудиозаписью "Never Gonna Give You Up".

Мой QR-код – это моя самая любимая татуировка. Она идеальна,

– говорит Меин.

Девушка показала, как работает ее тату: смотрите видео

Меин рассказала, что считает свои татуировки "хронологией жизни". Так, один из цветков на ее теле скрывает шрам, который остался на грудной клетке после операции. Другое же тату – на лице – она сделала после того, как познакомилась с девушкой в Starbucks, у которой также было тату на лице.

Девушка также поделилась, что ее татуировкой восхищаются прохожие. Многие люди хочет проверить, действительно ли работает QR-код и куда он их приведет. Меин сделала тату в июне 2022 года и надеется, что оно еще долго будет "работать".