Такого висновку дійшла блогерка з Колумбії Лаура Медьяр, випробувавши новинку. Як минув її експеримент, розповідаємо далі.

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Як татуювання може допомогти збільшити зріст

Новий тренд збільшення зросту за допомогою тимчасового татуювання пупка прийшов із Китаю. Щоб здаватися вищими, жінки приклеюють фейковий пупок вище за справжній.

Татуювання створює ілюзію, ніби людина вища, ніж є насправді. Цей спосіб випробувала на собі блогерка Лаура Медьяр. Її ролик набрав 4,8 мільйона переглядів.

Це найдивніша річ, яку я коли-небудь бачила у своєму житті. Це схоже на татуювання, які кріпили водою, тож наклеймо… Як страшно, це схоже на пупок,

– сказала дівчина, розпаковуючи продукт.

Як дівчина виглядає зі штучним пупком: дивіться відео

Підписників не вразив ефект після нанесення перекладного татуювання. Один із користувачів написав, що штучний пупок на тілі Медьяр виглядає коротшим і не схожий на справжній. Інший коментатор зазначив, що вона навпаки візуально стала здаватися нижчою.

Водночас у Китаї тренд із фейковим пупком критикують через пропаганду західних стандартів краси, де довгі ноги, а тому й високий зріст – критерії привабливості для жінок.