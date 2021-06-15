Екскурсія з минулого: дівчині вдалось скористатись квитком, якому 38 років

Американка знайшла у своєї двоюрідної бабусі незвичайний квиток, яким можна скористатись "будь-коли у майбутньому". Вона й не думала, що він досі дійсний, проте квиток, якому майже 40 років, з радістю прийняли у бостонському акваріумі "Нью-Інгленд".

Усе розпочалося у 1983 році. Тоді молода Кетрін Кап'єлло поїхала зі своїм коханим до Бостону, де вони захотіли відвідати акваріум "Нью-Інгленд". Проте пара зовсім трохи не встигла до закриття, і на касі їм продали "відкритий" квиток, з яким вони можуть повернутись до акваріума "будь-коли в майбутньому".

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Жінка зізналась, що потім вона просто забула про квиток:

Я, мабуть, просто переклала його з одного гаманця в інший, там і залишила. Я думала, що, можливо, колись я повернусь туди, але я не була впевнена в цьому,

– згадує Кетрін

Про старий вхідний квиток згадали лише у 2021 році. Двоюрідна онука Кетрін, 26-річна Рейчел Карл, минулої осені вступила до магістратури у Гарварді. По дорозі до університету вона заїхала до бабусі й випадково побачила у неї цікавий екземпляр – затертий, але все ще цілий квиток.

Квиток, яким можна скористатись "будь-коли в майбутньому" / ФотоTwitter Рейчел Карл

Обом жінкам стало дуже цікаво, чи він досі дійсний і чи приймуть його в акваріумі "Нью-Інгленд" через стільки років:

Я не думала, що це спрацює. Я не хотіла б сперечатись через цей квиток, але заради тітки Кіт я була готова бути наполегливою,

– каже онука

Після того, як послабили карантинні обмеження і громадський акваріум відкритий, Рейчел вирішила випробувати долю і навідатись туди зі своєю знахідкою. На диво, квиток без проблем прийняли і дівчина змогла спокійно насолодитись екскурсією!

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Дівчина скористалась квитком бабусі, який та купила у 1938 році / Фото Boston Globe

Попри те, що квиток був старий та потертий, касирка Дженні Коппола побачила, що на ньому не було кінцевої дати, тож прийняла його:

Я ніколи раніше не бачила жодного із цих старих квитків "на майбутнє". Я чула про них, але була дуже здивована, побачивши цю річ на власні очі,

– розповідає Дженні

Генеральна директорка акваріум "Нью-Інгленд" Вікі Спрюїл розповіла, що вони вже близько 25 років не виробляють подібних квитків, тож це справжня знахідка.

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Але десь раз на рік до них на екскурсії приходять люди, які хочуть скористатись таким квитком з необмеженим терміном дії: "Ми шануємо кожен дійсний вхідний квиток, і це був один із них. Сорок років – це досить тривалий час для квитків, і ми дуже раді, що вона його зберегла",– зізнається Вікі