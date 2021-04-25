Сара Джейкобс, дівчинка з Об’єднаного Королівства, створила ілюзію, що вона може обходитися без їжі. Цей жахливий обман був розкритий лише після її смерті.

Трагічний випадок стався всередині XIX століття. І він продемонстрував безвідповідальну жагу людей бути причетними до вищих сил.

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Як усе почалося

На фермі біля одного з сіл Уельсу 12 травня 1857 року народилася дівчинка Сара в сім’ї місцевого диякона Евана Джейкобса та його дружини Ханни. Дитина росла здоровою, енергійною та мала хороший інтелект.

У лютому 1967 року, за кілька місяців до свого десятиліття, Сара тяжко захворіла і впала в кому. Через місяць вона прийшла до тями і повністю втратила бажання їсти. Ще перші кілька тижнів вона їла зовсім трохи рису, вівсяних пластівців, чи пила молоко. Потім дівчина вживала лише кілька шматочків фруктів і, нарешті, взагалі перестала їсти.

Хоча батьки Сари засмутились через її хворобу, однак вони не змушували її до їжі.



Еван Джейкобс та його дружина Ханна / Фото Аmusing Рlanet

Паломництво

Коли тривав піст, Сара стала чимось на зразок місцевої знаменитості .

. Газети писали чудодійні історії про дівчинку, яка кидала виклик законам природи, і люди приїжджали здалека, щоб побачити її та торкнутися обличчя та рук , коли вона читала Святе Письмо.

, коли вона читала Святе Письмо. Вони справді вірили, що стають свідками дива.

Зі свого боку батьки посилювали увагу глядачів різними дрібничками та атрибутами.

Що було насправді

Насправді Сара харчувалася потай від батьків, можливо, вночі, коли всі спали. Що змусило дитину відмовлятися від їжі, так ніхто і не зрозумів. Відомо лише те, що вона була дуже релігійною, а її вчинки могли мати духовний підтекст.

Брехня, яка призвела до смерті

По мірі того, як слава Сари зростала, виникали підозри, чи справді все так, як бачать люди. Тож вікарій організував спостереження, щоб побачити, чи сім’я таємно не годує її. Денна вахта тривала 2 тижні, тому була безрезультатною.

У листопаді 1869 року батьки Сари запропонували цілодобову перевірку. На той час вже минуло 2 роки з тих пір, як Сара нібито не їла. Тож 4 навченим медсестрам наказали стежити за тим, чи отримує дитина яку-небудь їжу, але не перешкоджати, якщо вона попросить їсти. Вони сиділи з Сарою вдень та вночі, щоб перевірити, чи дійсно вона може порушити закони природи.



Медсестра / Фото gizmodo

З плином днів Сара ставала дедалі слабшою, але їсти не просила, ймовірно, через те, що не хотіла визнати шахрайство чи брехню. Стривожена медсестра підійшла до батьків і сказала їм погодувати дитину. Але це лише розлютило Евана та Ханну. Вони попросили медсестер продовжити вахту, але ні в якому разі не давати дівчинці їжу.

На восьмий день спостережень Сара знепритомніла, а на 14-й день померла, так і не прийшовши до тями.

Покарання