Сара Джейкобс, девочка из Объединенного Королевства, создала иллюзию, что она может обходиться без еды. Этот ужасный обман был раскрыт лишь после ее смерти.

Трагический случай произошел в середине XIX века. И он продемонстрировал безответственную жажду людей быть причастными к высшим силам.

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Как все началось

На ферме возле одной из деревень Уэльса 12 мая 1857 года родилась девочка Сара в семье местного дьякона Эвана Джейкобса и его жены Ханны. Ребенок рос здоровым, энергичным и имел хороший интеллект.

В феврале 1967 года, за несколько месяцев до своего десятилетия, Сара тяжело заболела и впала в кому. Через месяц она пришла в себя и полностью потеряла желание есть. Еще первые несколько недель она ела совсем немного риса, овсяных хлопьев или пила молоко. Потом девушка употребляла лишь несколько кусочков фруктов и, наконец, вообще перестала есть.

Хотя родители Сары расстроились из-за ее болезни, однако они не принуждали ее к еде.

Эван Джейкобс и его жена Ханна / Фото Аmusing Рlanet

Паломничество

Когда шел пост, Сара стала чем-то вроде местной знаменитости.

Газеты писали чудесные истории о девочке, которая бросала вызов законам природы и люди приезжали издалека, чтобы увидеть ее и коснуться лица и рук , когда она читала Священное Писание.

, когда она читала Священное Писание. Они действительно верили, что становятся свидетелями чуда.

Со своей стороны родители усиливали внимание зрителей различными безделушками и атрибутами.

Что было на самом деле

На самом деле Сара питалась втайне от родителей, возможно, ночью, когда все спали. Что заставило ребенка отказываться от еды, так никто и не понял. Известно лишь то, что она была очень религиозной, а ее поступки могли иметь духовный подтекст.

Ложь, которая привела к смерти

По мере того, как слава Сары росла, возникали подозрения, действительно ли все так, как видят люди. Поэтому викарий организовал наблюдение, чтобы увидеть, не кормит ли ее тайно семья. Дневная вахта длилась 2 недели, поэтому была безрезультатной.

В ноябре 1869 года родители Сары предложили круглосуточную проверку. К тому времени уже прошло 2 года с тех пор, как Сара якобы не ела. Поэтому 4 обученным медсестрам приказали следить за тем, получает ли ребенок какую-либо пищу, но не препятствовать, если он попросит есть. Они сидели с Сарой днем и ночью, чтобы проверить, действительно ли она может нарушить законы природы.

Медсестра / Фото gizmodo

С течением дней Сара становилась все слабее, но есть не просила, вероятно, из-за того, что не хотела признать мошенничество или ложь. Встревоженная медсестра подошла к родителям и сказала им покормить ребенка. Но это только разозлило Эвана и Ханну. Они попросили медсестер продолжить вахту, но ни в коем случае не давать девочке еду.

На восьмой день наблюдений Сара потеряла сознание, а на 14-й день умерла, так и не придя в сознание.

Наказание