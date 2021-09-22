Дівчинку в мережі порівнюють з Айнштайном: все через її пухнасте волосся

Школярка стала відома у мережі завдяки своєму незвичайному волоссю, яке стирчить в усі боки і робить її схожою на відомого німецького фізика. Через це її батькам постійно доводиться захищати малечу від незнайомців, які хочуть торкнутись її зачіски.

Виявляється, 6-річна Флоренс Піттерсон з британського міста Ньюкасл страждає на рідкісну аномалію, яка вражає лише близько 100 людей у світі – синдромом нерозчісуваного волосся. Через це шевелюру неможливо вкласти у якусь зачіску, а кучеряве волосся ніби постійно скуйовджене.

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Ще у рік волосся Флоренс почало закручуватись. Тоді її батьки, Джил та Кайл, лише сміялись з цього. Проте вже у 3 рочки якийсь лікар випадково побачив дівчинку і порадив батькам звернутись до лікарні. Там її обстежили та поставили такий рідкісний діагноз.

Діагноз дівчинці поставили ще у 3 роки / Фото Daily Mail

Догляд за таким волосся особливий

Батьки Флоренс зізнаються, що доглядати за волоссям доньки зовсім непросто. Просто розчесати таке сухе волосся неможливо, тому їм довелось вигадувати власні способи, щоб привести зачіску дівчинки до ладу.

Ми миємо волосся у ванні, а не під душем, тому що воно зовсім не вбирає воду. Тоді висушуємо його рушником, наносимо кондиціонер, розтираємо та розплутуємо. Це забирає багато часу, але тоді у неї виходять красиві світлі локони. Щоправда, через день вони знов закручуються,

– пояснює тато

Розчесати це волосся просто неможливо / Фото Daily Mail

Проте й це ще не все: через таку рідкісну аномалію, у дівчинки надзвичайно швидко ростуть нігті. Їх доводиться обрізати раз або й двічі на тиждень.

Хоч Флоренс й добре себе почуває і більше ні на що не скаржиться, батьки розповідають, що така особливість може бути пов'язана й з іншими хворобами. Тому вони планують і далі проходити обстеження.

Люди навколо реагують по-різному

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Донька завжди привертає багато уваги на вулиці, і її впізнають жителі всього району, розповідають батьки. Особливо це стало помітно після карантину: "Куди б ми не пішли, люди дивились на нас з широко відкритими ротами", – кажуть мати й батько.

Флоренс Паттерсон зі своєю мамою Джил / Фото Daily Mail

Проте їх родина неодноразово стикалась на вулиці з грубими коментарями людей, які вважали, що дівчинка просто неохайна: "Подивіться, у якому стані дитина!", – чулись вигуки. При цьому діти реагують на особливість дівчинки спокійно, тоді як від дорослих вони часто чують негатив.

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Інші ж незнайомці, не звертаючи увагу на батьків, намагались торкнутись незвичайної зачіски. Для батьків, яким довелось захищати дівчинку, це було досить неприємно. Тому їм навіть довелось навчити Флоренс відмовляти незнайомцям і казати, що вони не можуть її торкатись.

Батьки хочуть, щоб дівчина не соромилась свого особливого волосся / Фото Daily Mail

"Ми не хочемо, щоб це якось визначало її як особистість. Але знаємо, що деяких людей дивуватиме її волоссям, тому їй просто потрібно прийняти це", – батьки вчать доньку любити себе попри її особливість.