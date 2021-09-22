Оказывается, 6-летняя Флоренс Питтерсон из британского города Ньюкасл страдает редкой аномалией, которая поражает только около 100 человек в мире – синдромом нерасчесываемых волос. Поэтому шевелюру невозможно уложить в какую-то прическу, а вьющиеся волосы будто постоянно взъерошены.

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Еще в год волосы Флоренс начали закручиваться. Тогда ее родители, Джил и Кайл, только смеялись над этим. Однако уже в 3 годика какой-то врач случайно увидел девочку и посоветовал родителям обратиться в больницу. Там ее обследовали и поставили такой редкий диагноз.

Диагноз девочке поставили еще в 3 года / Фото Daily Mail

Уход за такими волосами особый

Родители Флоренс признаются, что ухаживать за волосами дочери совсем непросто. Просто расчесать такие сухие волосы невозможно, поэтому им пришлось придумывать собственные способы, чтобы привести прическу девочки в порядок.

Мы моем волосы в ванной, а не под душем, так как они совершенно не впитывают воду. Тогда высушиваем их полотенцем, наносим кондиционер, растираем и распутываем. Это отнимает много времени, но тогда у нее получаются красивые светлые локоны. Правда, через день они снова закручиваются,

– объясняет папа

Расчесать эти волосы просто невозможно / Фото Daily Mail

Но и это еще не все: из-за такой ​​редкой аномалии, у девочки очень быстро растут ногти. Их приходится обрезать раз или два раза в неделю.

Хоть Флоренс и хорошо себя чувствует и больше ни на что не жалуется, родители рассказывают, что такая особенность может быть связана и с другими болезнями. П оэтому они планируют и дальше проходить обследование.

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Люди вокруг реагируют по-разному

Дочь всегда привлекает много внимания на улице , и ее узнают жители всего района, рассказывают родители. Особенно это стало заметно после карантина: "Куда бы мы ни пошли, люди смотрели на нас с широко открытыми ртами", – говорят мама и отец.

Флоренс Паттерсон со своей мамой Джил / Фото Daily Mail

Но их семья неоднократно сталкивалась на улице с грубыми комментариями людей , которые считали, что девочка просто неопрятная: "Посмотрите, в каком состоянии ребенок!", – слышались возгласы. При этом дети реагируют на особенность девочки спокойно, тогда как от взрослых часто слышно негатив.

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Другие же незнакомцы , не обращая внимания на родителей, пытались коснуться необычной прически. Для родителей, которым пришлось защищать девочку, это было довольно неприятно. Поэтому им даже пришлось научить Флоренс отказывать незнакомцам и говорить, что они не могут ее касаться.

Родители хотят, чтобы девушка не стеснялась своих особых волос / Фото Daily Mail