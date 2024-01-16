Своєю історією дівчина поділилася у мережі. Вона також додала, що після цього випадку подруга припинила з нею підтримувати зв'язок.

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"Поки інстаграм не розлучить нас"

Емі Дікінсон запросили на весілля її друзі – близька подруга та друг. Наречена вирішила організувати дівич-вечір на одному з тропічних островів у Великому Бар'єрному рифі в Австралії. Така вечірка коштувала гостям дуже дорого, адже треба було витратити щонайменше 1000 доларів, аби оплатити дорогу та проживання на острові. Однак Емі не могла відмовити, адже це була її подруга.

Однак, замість неймовірних вихідних, дівчині довелося буквально ходити навшпиньки перед нареченою та її мамою, аби дотримуватися усіх правил, які вони встановили. Окрім того, Емі жартома говорила, що її подруга перетворилася у якусь "наречену-Ґодзіллу". В останній день дівич-вечора наречена взагалі заборонила усім на дівич-вечорі користуватися телефонами.

Під час останньої вечері на Емі накинулася мати нареченої. Вона кричала й звинувачувала її у тому, що та опублікувала світлину в інстаграмі. Емі заявила, що вона просто опублікувала пейзаж, однак мати нареченої продовжувала звинувачувати дівчину.



Фото в інстаграмі, через яке почався скандал / Скриншот з відео

Після того, як Емі повернулася додому після дівич-вечора, то через деякий час їй зателефонував друг-наречений.

Привіт, Емі! Я думав про те, що сталося на вихідних. Знаєш, я не зможу почуватися комфортно, якщо ти будеш на весіллі,

– з такими словами зателефонував друг і попросив Емі не приходити на весілля.

Дівчина не дуже й засмутилася, адже після дівич-вечора й сама не хотіла йти на весілля. Їй було шкода лише, що вона витратила 650 доларів на сукню. Втім, щоб одягнути гарне вбрання, не потрібен важливий привід.

Емі розповіла, що інцидент з близькою подругою стався ще у 2019 році й досі вони не спілкуються. Дівчина так і не зрозуміла, причини, чому не можна було опублікувати в інстаграм фото пейзажу.