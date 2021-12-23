Дивні речі для розв'язання дивних проблем: ця добірка вас вразить

Щороку з'являються нові й нові винаходи, які покликані спрощувати життя людині. Проте деякі з них насправді можуть бути дуже дивними.

Люди, які створили ці винаходи, справжні генії, адже вони змогли креативно вийти з ситуацій. Ми підготували добірку неординарних предметів, яких ви точно не зустрічали раніше.

Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле

12 дивних предметів, призначення яких вас здивує

З таким гаджетом кабелі ніколи не будуть плутатись, а, отже, про дратівливе розплутування можна забути назавжди.



На робочому столі буде завжди порядок / Фото Twizz

Часто працівники різних галузей використовують захисні рукавиці для роботи із високими температурами. Тепер подбали і про тих, хто працює із холодними речовинами, наприклад, з рідким гелієм.



Рукавиці, які захищають від низьких температур / Фото Twizz

Цей предмет геть не схожий на спеціально створений пристрій, який насправді має важливе призначення: за допомогою цього стрижня, схожого на ялинку, витягують помпи із колодязів.



Цей пристрій має важливе призначення / Фото Twizz

А ці скупі власники баскетбольної сітки не охоче ділились з іншими своїм майданчиком, тож вирішили поставити такий оригінальний замок, який захищає від чужих м'ячів.



Замок для баскетбольної сітки / Фото Twizz

А цей пристрій виглядає дуже моторошно, проте має важливе призначення: він допомагає робити рентген маленьким дітям.



Так роблять рентген дітям / Фото Twizz

У місті, де багато велосипедистів, не завжди зручно зупинятись біля смітників, аби позбутись зайвих речей. Тож вигадливі жителі придумали такий смітник, який дозволяє викидати залишки на ходу, не зупиняючись посеред дороги.



Смітник для велосипедистів / Фото Twizz

А ця "сходинка" створена для юних піаністів. Вона дозволяє натискати на педалі тим, хто до них не дістає через низький зріст.



Сходинка для юних піаністів / Фото Twizz

Стетоскоп спеціально розробили для студентів. Він дає можливість одразу чотирьом людям навчатись.

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Стетоскоп 4 в 1 для студентів / Фото Twizz

Очищення і дезінфекція приміщень особлива актуальна у час пандемії. Тож цей пристрій актуальний, як ніколи. Він здатний очищувати приміщення за допомогою ультрафіолетового проміння.



Цей гаджет очищує приміщення від бактерій / Фото Twizz

Розпізнати, для чого призначений цей предмет, дуже складно. Насправді це спеціальний ніж для паперу або вінілу, який вражає своїм дизайном.



Ніж для паперу та вінілу / Фото Twizz

Насправді пожежі можуть бути не лише випадковими, але й зумисними та контрольованими. Для їхнього створення придумали спеціальний пістолет, вигляд якого вражає.



Пістолет, кий створює пожежі / Фото Twizz

А цей гаджет дозволяє знімати взуття швидко, легко і без допомоги рук. Головне – міцно зафіксувати ногу, і готово.



Цей помічник допоможе швидко зняти взуття / Фото Twizz