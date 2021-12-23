Люди, создавшие эти изобретения, настоящие гении, потому что они смогли креативно выйти из ситуаций. Мы подготовили подборку неординарных предметов, которых вы точно не встречали раньше.
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12 странных предметов, назначение которых вас удивит
С таким гаджетом кабели никогда не будут путаться, а значит, о раздражительном распутывании можно забыть навсегда.
На рабочем столе всегда будет порядок / Фото Twizz
Часто работники разных отраслей используют защитные перчатки для работы с высокими температурами. Теперь позаботились и о тех, кто работает с холодными веществами, например с жидким гелием.
Перчатки, защищающие от низких температур / Фото Twizz
Этот предмет совсем не похож на специально созданное устройство, которое на самом деле имеет важное предназначение: с помощью этого стержня, похожего на елку, вытягивают насосы из колодцев.
Устройство имеет важное предназначение / Фото Twizz
А эти скупые владельцы баскетбольной сетки не охотно делились с другими своей площадкой, поэтому решили поставить такой оригинальный замок, защищающий от чужих мячей.
Замок для баскетбольной сетки / Фото Twizz
А это устройство выглядит очень жутко, но имеет важное предназначение: оно помогает делать рентген маленьким детям.
Так делают рентген детям / Фото Twizz
В городе, где много велосипедистов, не всегда удобно останавливаться у помойки, чтобы избавиться от лишних вещей. Поэтому креативные жители придумали такую помойку, которая позволяет выбрасывать остатки на ходу, не останавливаясь посреди дороги.
Корзина для велосипедистов / Фото Twizz
А эта "ступень" создана для юных пианистов. Она позволяет нажимать на педали тем, кто до них не достает из-за низкого роста.
Ступень для юных пианистов / Фото Twizz
Стетоскоп специально разработан для студентов. Он дает возможность сразу четырем людям учиться.
Стетоскоп 4 в 1 для студентов / Фото Twizz
Очистка и дезинфекция помещений особенно актуальна во время пандемии. Поэтому это устройство актуально, как никогда. Оно способно очищать помещение с помощью ультрафиолетовых лучей.
Этот гаджет очищает помещение от бактерий / Фото Twizz
Распознать, для чего предназначен этот предмет, очень сложно. На самом деле это специальный нож для бумаги или винила, поражающий своим дизайном.
Нож для бумаги и винила / Фото Twizz
На самом деле, пожары могут быть не только случайными, но и умышленными и контролируемыми. Для их создания придумали специальный пистолет, вид которого впечатляет.
Пистолет, создающий пожары / Фото Twizz
А этот гаджет позволяет снимать обувь быстро, легко и без помощи рук. Главное – крепко зафиксировать ногу, и готово.
Этот помощник поможет быстро снять обувь / Фото Twizz