Люди, создавшие эти изобретения, настоящие гении, потому что они смогли креативно выйти из ситуаций. Мы подготовили подборку неординарных предметов, которых вы точно не встречали раньше.

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12 странных предметов, назначение которых вас удивит

С таким гаджетом кабели никогда не будут путаться, а значит, о раздражительном распутывании можно забыть навсегда.



На рабочем столе всегда будет порядок / Фото Twizz

Часто работники разных отраслей используют защитные перчатки для работы с высокими температурами. Теперь позаботились и о тех, кто работает с холодными веществами, например с жидким гелием.



Перчатки, защищающие от низких температур / Фото Twizz

Этот предмет совсем не похож на специально созданное устройство, которое на самом деле имеет важное предназначение: с помощью этого стержня, похожего на елку, вытягивают насосы из колодцев.



Устройство имеет важное предназначение / Фото Twizz

А эти скупые владельцы баскетбольной сетки не охотно делились с другими своей площадкой, поэтому решили поставить такой оригинальный замок, защищающий от чужих мячей.



Замок для баскетбольной сетки / Фото Twizz

А это устройство выглядит очень жутко, но имеет важное предназначение: оно помогает делать рентген маленьким детям.



Так делают рентген детям / Фото Twizz

В городе, где много велосипедистов, не всегда удобно останавливаться у помойки, чтобы избавиться от лишних вещей. Поэтому креативные жители придумали такую ​​помойку, которая позволяет выбрасывать остатки на ходу, не останавливаясь посреди дороги.



Корзина для велосипедистов / Фото Twizz

А эта " ступень " создана для юных пианистов. Она позволяет нажимать на педали тем, кто до них не достает из-за низкого роста.



Ступень для юных пианистов / Фото Twizz

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Стетоскоп специально разработан для студентов. Он дает возможность сразу четырем людям учиться.



Стетоскоп 4 в 1 для студентов / Фото Twizz

Очистка и дезинфекция помещений особенно актуальна во время пандемии. Поэтому это устройство актуально, как никогда. Оно способно очищать помещение с помощью ультрафиолетовых лучей.



Этот гаджет очищает помещение от бактерий / Фото Twizz

Распознать, для чего предназначен этот предмет, очень сложно. На самом деле это специальный нож для бумаги или винила, поражающий своим дизайном.



Нож для бумаги и винила / Фото Twizz

На самом деле, пожары могут быть не только случайными, но и умышленными и контролируемыми. Для их создания придумали специальный пистолет, вид которого впечатляет.



Пистолет, создающий пожары / Фото Twizz

А этот гаджет позволяет снимать обувь быстро, легко и без помощи рук. Главное – крепко зафиксировать ногу, и готово.