Особливо дивно і кумедно водночас зустріти вживу дуже схожу на себе людину. Так трапилась і з наступними щасливчиками, які до того ж не розгубились і зробили спільне фото на пам'ять.

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Люди неочікувано зустріли своїх двійників

Жінка під час відвідування музею побачила свого двійника, який жив більше ніж 100 років тому.



Зустріла двійника у мезеї / Фото Twizz

Зустрітись цим чоловікам допоміг офіціант ресторану. Він сказав, що на кухні працює двійник відвідувача, і запропонував його привести.



Офіціант допоміг чоловікам зустрітись / ФотоTwizz

Ці бабусі, очевидно, полюбляють одягатись в одному магазині. Збоку вони виглядають наче одна і та ж людина.



Дуже схожі бабусі / ФотоTwizz

Ще одна поціновувачка мистецтва впізнала себе на картині у музеї. Жінки мають не лише схожий колір волосся та риси, але й смак.



Дуже схожі жінки / ФотоTwizz

У цих чоловіків не лише однакова зовнішність, а й хобі.



Чоловіки знайшли один одного / ФотоTwizz

А це більше схоже на фотошоп або жарт. Проте насправді два дуже схожі чоловіки випадково зустрілись у спортзалі.



Двійники зустрілись у спортзалі / ФотоTwizz

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Музей вже став найкращим місцем для пошуку двійників, які жили раніше. Цей чоловік теж вирішив знайти себе.



Знайшов двійника у музеї / ФотоTwizz

Ці хлопці, здається, навіть не підозрюють, що сидять поруч зі своїм двійником.



Випадкове фото пасажирів у потязі / ФотоTwizz

Музейну добірку двійників поповнює ця чудова пара.



Ще один відвідувач знайшов себе на картині / ФотоTwizz

Ці чоловіки зовсім не засмутились, коли побачили, що одягнені однаково. Вони навіть вирішили зробити спільне фото та поділились ним з користувачами.



Чоловіки одягаються в одному магазині / Фото Twizz