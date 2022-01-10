Особенно странно и смешно одновременно встретить вживую очень похожего на себя человека. Так случилось и со следующими счастливчиками, которые к тому же не растерялись и сделали общую фотографию на память.

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Люди неожиданно встретили своих двойников

Женщина во время посещения музея увидела своего двойника, который жил более 100 лет назад.



Встреча двойника в мезее / Фото Twizz

Встретиться этим мужчинам помог официант ресторана. Он сказал, что на куне работает двойник посетителя, и предложил его привести.



Официант помог мужчинам встретиться / Фото Twizz

Эти бабушки, очевидно, любят одеваться в одном магазине. Со стороны они выглядят как один и тот же человек.



Очень похожие бабушки / ФотоTwizz

Еще одна ценительница искусства узнала себя на картине в музее. У женщин не только похожий цвет волос и черты, но и вкус.



Очень похожие женщины / Фото Twizz

У этих мужчин не только одинаковый внешний вид , но и хобби.



Мужчины нашли друг друга / ФотоTwizz

А это больше похоже на фотошоп или шутку. Однако на самом деле два очень похожих мужчины случайно встретились в спортзале.



Двойники встретились в спортзале / Фото Twizz

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Музей уже стал лучшим местом для поиска двойников, которые жили раньше. Этот мужчина тоже решил найти себя.



Нашел двойника в музее / Фото Twizz

Эти ребята, кажется, даже не подозревают, что сидят рядом со своим двойником.



Случайное фото пассажиров в поезде / Фото Twizz

Музейную подборку двойников пополняет эта замечательная пара.



Еще один посетитель нашел себя на картине / Фото Twizz

Эти мужчины совсем не расстроились, когда увидели, что одеты одинаково. Они даже решили сделать общую фотографию и поделились ею с пользователями.