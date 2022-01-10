Дивні зустрічі: люди неочікувано знайшли своїх двійників
Джерело:24 канал
Всі ми унікальні та неповторні і, здається, у світі більше немає схожих на нас. Проте трапляються винятки.
Особливо дивно і кумедно водночас зустріти вживу дуже схожу на себе людину. Так трапилась і з наступними щасливчиками, які до того ж не розгубились і зробили спільне фото на пам'ять.
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Люди неочікувано зустріли своїх двійників
Жінка під час відвідування музею побачила свого двійника, який жив більше ніж 100 років тому.
Зустріла двійника у мезеї / Фото Twizz
Зустрітись цим чоловікам допоміг офіціант ресторану. Він сказав, що на кухні працює двійник відвідувача, і запропонував його привести.
Офіціант допоміг чоловікам зустрітись / ФотоTwizz
Ці бабусі, очевидно, полюбляють одягатись в одному магазині. Збоку вони виглядають наче одна і та ж людина.
Дуже схожі бабусі / ФотоTwizz
Ще одна поціновувачка мистецтва впізнала себе на картині у музеї. Жінки мають не лише схожий колір волосся та риси, але й смак.
Дуже схожі жінки / ФотоTwizz
У цих чоловіків не лише однакова зовнішність, а й хобі.
Чоловіки знайшли один одного / ФотоTwizz
А це більше схоже на фотошоп або жарт. Проте насправді два дуже схожі чоловіки випадково зустрілись у спортзалі.
Двійники зустрілись у спортзалі / ФотоTwizz
Музей вже став найкращим місцем для пошуку двійників, які жили раніше. Цей чоловік теж вирішив знайти себе.
Знайшов двійника у музеї / ФотоTwizz
Ці хлопці, здається, навіть не підозрюють, що сидять поруч зі своїм двійником.
Випадкове фото пасажирів у потязі / ФотоTwizz
Музейну добірку двійників поповнює ця чудова пара.
Ще один відвідувач знайшов себе на картині / ФотоTwizz
Ці чоловіки зовсім не засмутились, коли побачили, що одягнені однаково. Вони навіть вирішили зробити спільне фото та поділились ним з користувачами.
Чоловіки одягаються в одному магазині / Фото Twizz