Вам здається, що дерев'яні вироби ручної роботи вже відійшли в минуле? Користувачі форуму на Reddit доводять, що це не так, виробляючи з дерева найбільш чудернацькі речі. Дехто з них навіть зробив люльку для самого Арнольда Шварценеггера!

На форумі Reddit під назвою "Woodworking" користувачі діляться одне з одним своїми неймовірними виробами з деревини. Це форум створили 12 років тому і відтоді кожен охочий може показати, що він здатний зробити зі звичайного дерева. А охочих багато – цілих 2,7 мільйона учасників!

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Це велика онлайн-колекція найбільш чудернацьких та креативних робіт з дерева, які люди зробили своїми руками. Серед них вишукані меблі, милі іграшки та цілі будівлі. Є навіть кілька каное!

Ці незвичайні шахи чоловік зробив для родини своєї сестри

Фото PonderSquirrel

Справжнісінький дерев'яний бар для білочок. Сподіваємось, їм сподобались відвідини

Фото thompsonwoodworks

Це наймиліші іграшки, які тільки можна собі уявити. Так і хочеться їх торкнутись

Фото seanpt3009

Фото woody_wood_carver

Фото seanpt3009

А цього песика чоловік зробив для свого друга, коли той втратив домашнього улюбленця

Фото tyus

А цей чоловік не просто зробив унікальну люльку у вигляді Термінатора, а й надіслав її Арнольду Шварценеггеру. І той у відповідь надіслав йому таке фото!

Фото RadonLab

Ще одна нестандартна люлька, цього разу у формі голови Гендальфа з "Володаря перснів"

Фото

Ці сходи – справжній витвір мистецтва

" Після 8 місяців напруженої роботи я нарешті можу сказати, що зробив це! Понад 1600 годин роботи на одних сходах".

Фото MauiMakes

Навіщо вони зробили такі полиці? Напевно, за покликом душі та фантазії

Фото sl7ven_de

Фото ToxicSneak

Проста, але дуже красива підставка під серветки

Фото Estragon94

А цей хлопець вирішив, що усім його гострим перцям потрібно окреме особливе місце. І змайстрував таку "вогняну" полицю

Фото TylerWelsch

Ця тендітна дівчина – неперевершена майстриня каное

Фото flyingrobotgirl

Справжній чоловік повинен посадити дерево, виростити сина і … створити дошку для серфінгу?

Фото kokomosurfco

Мінімалістичний постер до фільму "Гобіт"

Фото woodland_porpoise

А цій родині потрібен був сарай та бар. Вони об'єднали приємне з корисним в одній дерев'яній будівлі

Фото thompsonwoodworks

Хто сказав, що ракети не можуть бути з дерева?

Фото Mattallday

Ця блютуз-колонка ніби зійшла з фото у пінтересті. Так і подумала дівчина, які батько зробив це диво

Фото nopefist

Хтось на карантині дивився серіали, а цей чоловік – зробив сучасні стильні меблі з дерева у стилі середини минулого століття

Фото HILL_R_AND_D

Це неймовірні розсувні двері з зображенням Чикаго на горизонті

Фото Leroyleap36

Хлопець подарував цю незвичайну скриньку дівчині, коли робив їй пропозицію

"Вона була така схвильована скринькою, що забула про запитання, яке я їй поставив."

Фото _degrees_of_freedom_

Це крісло виглядає надзвичайно затишно

Фото smurtle-the-turtle

Яка королівська арка вийшла

Фото ZamDamn

Розкішна бібліотека з червоного дерева

Фото headyorganics

Дитячий комод, який можна передавати у спадок – настільки він прекрасний

Фото topninja1

Чоловік сам зробив собі ідеальний винний льох у вигляді бочки для вина

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Фото Dangnamit

Звичайна комора з білого дуба. Не відмовились би від такої, еге ж?

Фото cmfilly

Хто б міг подумати, що на такі дощечці поєднано аж 4 види дерева?

Фото biz_byron87

З цією скринькою пов'язана сумна історія

"Моя мама померла від раку, але перед цим вона попросила мене зробити їй урну. Ми жартома називали це її смертною скринькою. Вона була сильною жінкою."

Фото undrqualified