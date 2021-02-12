Вам кажется, что деревянные изделия ручной работы уже отошли в прошлое? Пользователи форума на Reddit доказывают, что это не так, делая из дерева самые удивительные вещи. Один из них даже сделал трубку для самого Арнольда Шварценеггера!

На форуме Reddit под названием "Woodworking" пользователи делятся друг с другом своими невероятными изделиями из древесины. Этот форум создали 12 лет назад и с тех пор каждый желающий может показать, что он способен сделать из обычного дерева. А желающих много – целых 2,7 миллиона участников!

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Это большая онлайн-коллекция самых причудливых и креативных работ из дерева, которые люди сделали своими руками. Среди них изысканная мебель, милые игрушки и целые здания. Есть даже несколько каноэ!

Эти необычные шахматы парень сделал для семьи своей сестры

Фото PonderSquirrel

Настоящий деревянный бар для белочек. Надеемся, им понравился визит

Фото thompsonwoodworks

Это самые милые игрушки, которые только можно себе представить. Так и хочется их потрогать

Фото seanpt3009

Фото woody_wood_carver

Фото seanpt3009

А этого песика человек сделал для своего друга, когда тот потерял домашнего любимца

Фото tyus

А этот парень не просто сделал уникальную трубку в виде Терминатора, но и прислал ее Арнольду Шварценеггеру. И тот в ответ прислал ему такое фото!

Фото RadonLab

Еще одна нестандартная трубка, на этот раз в форме головы Гэндальфа из "Властелина колец"

Фото

Эта лестница – настоящее произведение искусства

"После 8 месяцев напряженной работы я наконец могу сказать, что сделал это! Более 1600 часов работы над одной лестницей"

Фото MauiMakes

Зачем они сделали такие полки? Наверное, по зову души и фантазии

Фото sl7ven_de

Фото ToxicSneak

Простая, но очень красивая подставка под салфетки

Фото Estragon94

А этот парень решил, что всем его острым перцам нужно отдельное особое место. И смастерил такую ​​"огненную" полку

Фото TylerWelsch

Эта хрупкая девушка – непревзойденная мастерица каноэ

Фото flyingrobotgirl

Настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и ... создать доску для серфинга?

Фото kokomosurfco

Минималистичный постер к фильму "Хоббит"

Фото woodland_porpoise

А этой семье нужен был сарай и бар. Они объединили приятное с полезным в одной деревянном здании

Фото thompsonwoodworks

Кто сказал, что ракеты не могут быть из дерева?

Фото Mattallday

Эта блютуз-колонка будто сошла с фото в пинтересте. Так и подумала девушка, которые отец сделал это чудо

Фото nopefist

Кто-то на карантине смотрел сериалы, а этот мужчина – сделал современную стильную мебель из дерева в стиле середины прошлого века

Фото HILL_R_AND_D

Это невероятные раздвижные двери с изображением Чикаго на горизонте

Фото Leroyleap36

Парень подарил эту необычную шкатулку ящик девушке, когда делал ей предложение

"Она была так взволнована ящиком, что забыла о вопросе, который я ей задал."

Фото _degrees_of_freedom_

Это кресло выглядит очень уютно

Фото smurtle-the-turtle

Какая королевская арка вышла

Фото ZamDamn

Роскошная библиотека из красного дерева

Фото headyorganics

Детский комод, который можно передавать по наследству – настолько он прекрасен

Фото topninja1

Мужчина сам сделал себе идеальный винный погреб в виде бочки для вина

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Фото Dangnamit

Обычная кладовая из белого дуба. Не отказались бы бы от такой, да?

Фото cmfilly

Кто бы мог подумать, что на такие досочке объединены целых 4 вида дерева?

Фото biz_byron87

С этой ящиком связана печальная история

"Моя мама умерла от рака, но перед этим она попросила меня сделать ей урну. Мы в шутку называли это ее смертным ящиком. Она была сильной женщиной."

Фото undrqualified