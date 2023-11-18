Правильно підібрана картина може зробити будь-який простір унікальним. Про те, як підібрати картину в інтер'єр – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також Як візуально розширити простір: поради щодо облаштування квартири
Що потрібно врахувати насамперед
- Стиль і дизайнерське рішення кімнати;
- Кольорові акценти і фактуру стін;
- Параметри кімнати та стіни;
Якщо ви вирішили додати у свій інтер’єр картину, дуже важливо гармонійно її вписати в наявний простір.
Стилі картин
Розбиратися в сучасному мистецтві буває досить складно. Існує безліч стилів. основні:
- Класичні;
- кубізм;
- районізм;
- мармурування;
- неопластицизм;
- орфізм;
- супрематизм;
- ташизм;
- абстрактний експресіонізм.
Важливо, щоб стиль картини поєднувався із інтер'єром. У "модерну" кімнату недоречно ставити класичну картину і навпаки, адже вони просто не поєднуються.
Тематика картин
У кожної кімнати в будинку або квартирі є свої тематики для картин:
- Інтер'єр вітальні добре відгукується в пейзажах і полотнах імпресіоністів.
- Передпокій і коридор доповнять прості чіткі форми. Немає потреби розміщувати те, що потребує довгого вивчення.
- У спальні панує спокійна атмосфера відпочинку. Тому картини з ніжними відтінками прекрасно туди впишуться.
- На кухні найкраще розміщувати малюнки квітів і натюрморти. Це має бути щось, що сприятиме комфортному прийому їжі.
- У робочому кабінеті потрібно створити продуктивну атмосферу. Цьому добре сприяють гірські пейзажі та будь-які малюнки з водою (водоспад, річка, море, озеро).