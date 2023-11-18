Правильно підібрана картина може зробити будь-який простір унікальним. Про те, як підібрати картину в інтер'єр – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Як візуально розширити простір: поради щодо облаштування квартири

Що потрібно врахувати насамперед

Стиль і дизайнерське рішення кімнати;

Кольорові акценти і фактуру стін;

Параметри кімнати та стіни;

Якщо ви вирішили додати у свій інтер’єр картину, дуже важливо гармонійно її вписати в наявний простір.

Стилі картин

Розбиратися в сучасному мистецтві буває досить складно. Існує безліч стилів. основні:

Класичні;

кубізм;

районізм;

мармурування;

неопластицизм;

орфізм;

супрематизм;

ташизм;

абстрактний експресіонізм.

Важливо, щоб стиль картини поєднувався із інтер'єром. У "модерну" кімнату недоречно ставити класичну картину і навпаки, адже вони просто не поєднуються.

Створити затишок вдома зовсім не складно, адже секрет успіху – у деталях. Зокрема, стильний домашній одяг не менш важливий, аніж текстиль та декор. Щоб переконатися в цьому, пропонуємо звернути увагу на велюрове вбрання від Anabel Arto. В каталозі бренду безліч пропозицій на будь-який бюджет. Тож кожна знайде свій стильний look, в якому почуватиметься затишно та комфортно щодня.



Тематика картин

У кожної кімнати в будинку або квартирі є свої тематики для картин: