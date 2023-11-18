Правильно підібрана картина може зробити будь-який простір унікальним. Про те, як підібрати картину в інтер'єр – читайте на 24 Каналі.

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Що потрібно врахувати насамперед

  • Стиль і дизайнерське рішення кімнати;
  • Кольорові акценти і фактуру стін;
  • Параметри кімнати та стіни;

Якщо ви вирішили додати у свій інтер’єр картину, дуже важливо гармонійно її вписати в наявний простір.

Стилі картин

Розбиратися в сучасному мистецтві буває досить складно. Існує безліч стилів. основні:

  • Класичні;
  • кубізм;
  • районізм;
  • мармурування;
  • неопластицизм;
  • орфізм;
  • супрематизм;
  • ташизм;
  • абстрактний експресіонізм.

Важливо, щоб стиль картини поєднувався із інтер'єром. У "модерну" кімнату недоречно ставити класичну картину і навпаки, адже вони просто не поєднуються.

Тематика картин

У кожної кімнати в будинку або квартирі є свої тематики для картин:

  • Інтер'єр вітальні добре відгукується в пейзажах і полотнах імпресіоністів.
  • Передпокій і коридор доповнять прості чіткі форми. Немає потреби розміщувати те, що потребує довгого вивчення.
  • У спальні панує спокійна атмосфера відпочинку. Тому картини з ніжними відтінками прекрасно туди впишуться.
  • На кухні найкраще розміщувати малюнки квітів і натюрморти. Це має бути щось, що сприятиме комфортному прийому їжі.
  • У робочому кабінеті потрібно створити продуктивну атмосферу. Цьому добре сприяють гірські пейзажі та будь-які малюнки з водою (водоспад, річка, море, озеро).