Над організацією весілля для зірки працювала ціла команда людей, щоб цей особливий день пройшов бездоганно. Єдина людина, яка не могла бути присутня на весіллі – це батько Барбі, який помер кілька років тому.

Читайте також "Винні заморочки", або навіщо співробітники SHABO пройшли курс міжнародної винної школи WSET

Знаючи про втрату дівчини, дизайнери Раян Патрос та Волтер Мендес, 10 місяців шили для Барбі вишукану сукню, вирішили її підтримати. Хоч наречена контролювала весь процес пошиття сукні, описувала дизайнерам кожну детальку, їм вдалось таємно від неї дещо змінити у вбранні.

Вони попередили Барбі, не піддивлятись і не витягувати сукню з чохла до того моменту, коли потрібно буде її вдягнути перед самою церемонією. Коли ж дівчина у день весілля дістала омріяну сукню і почала її роздивлятись, то просто розплакалась.

Наречена була зворушена через весільну сукню / Скриншот з відео Love Stories TV

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Усередині сукні, найближче до серця, вона побачила зворушливу нашивку з такими словами: "Поруч з тобою, Рональд". Саме так звали батька Барбі, за яким вона так сумувала:

Для мене було важливо, щоб вони знали, як багато означає для мене. Тато не міг бути поруч зі мною в день весілля, але вони додали до моєї сукні таку особисту деталь,

– каже наречена

Дівчина була вражена таким зворушливим вчинком дизайнерів і не могла більше стримувати сліз. Тепер якась частинка тата була з нею, просто біля серця, у найважливіший момент її життя.

Цікаво Медсестрі зробили пропозицію просто на даху лікарні: зворушливе відео

Реакцію нареченої можна побачити на відео: