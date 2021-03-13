Улюблене заняття Кейт Дженкінс – в’язати усілякі смачні страви. Ця художниця знаходить спосіб змусити нас по-новому оцінити всі ті ласощі, які так і хочеться з’їсти.

Своє фірмове почуття гумору Кейт переплітає з різнокольоровими пряжами, вбудованими у все: від кондитерських задоволень до страв з креветками.

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В’яже з дитинства

Дженкінс навчилася в'язати і гачкувати ще коли була маленькою дівчинкою. Коли вона вивчала моду та дизайн текстилю, завжди шукала різні способи спрямувати свою любов до вовни, текстилю та кольору.

Зараз вона отримує замовлення від модних лейблів. Її роботи експонувалися на різних виставках, зокрема, в Гонконгу, Лондоні та Нью-Йорку.

Що б я не створила, чи то коробка з картоплею фрі, консервна банка з сардинами або коробка з жабами, я завжди включаю багато тепла і дотепності. Перш за все, я хочу, щоб моя робота викликала у людей усмішку,

– каже Дженкінс.

На її сторінці в інстаграмі можна побачити багато в’язаної їжі. Пропонуємо вам дослідити її роботи. І хто знає, може це надихне вас на в’язання і створення чогось дивовижного.

В'язана їжа



Паелья з морепродуктів / Фото Kate Jenkins



Торти / Фото Kate Jenkins



Хлібний кошик / Фото Kate Jenkins



Картопля фрі й веселі сосиски / Фото Kate Jenkins

Лінгвіні з крабом / Фото Kate Jenkins



Десерт / Фото Kate Jenkins Десерт / Фото Kate Jenkins



Бургери / Фото Kate Jenkins



Щоб перекусити / Фото Kate Jenkins



Канапки / Фото Kate Jenkins



Королівські креветки / Фото Kate Jenkins



Фруктові кошички / Фото Kate Jenkins



Устриці на льоді / Фото Kate Jenkins



Запашна випічка / Фото Kate Jenkins