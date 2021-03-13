Еда из пряжи: дизайнер вяжет блюда, которые почти невозможно отличить от настоящих
Любимое занятие Кейт Дженкинс – вязать всевозможные вкусные блюда. Эта художница находит способ заставить нас по-новому оценить все те лакомства, которые так и хочется съесть.
Источник:Kate Jenkins
Свое фирменное чувство юмора Кейт переплетает с разноцветной пряжей, которую использует для всего: от кондитерских шедевров до блюд с креветками.
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Вяжет с детства
Дженкинс научилась вязать крючком еще когда была маленькой девочкой. Когда она изучала моду и дизайн текстиля, всегда искала различные способы направить свою любовь к шерсти, текстилю и цвету.
Сейчас она получает заказ от модных лейблов. Ее работы экспонировались на различных выставках, в частности, в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.
Что бы я не создала, будь то коробка с картофелем фри, консервная банка с сардинами или коробка с лягушками, я всегда включаю много тепла и остроумия. Прежде всего, я хочу, чтобы моя работа вызвала у людей улыбку,
– говорит Дженкинс.
На ее странице в инстаграме можно увидеть много вязаной еды. Предлагаем вам исследовать ее работы. И кто знает, может это вдохновит вас на вязание и создание чего-то удивительного.
Вязаная еда
Паэлья из морепродуктов / Фото Kate Jenkins
Хлебная корзина / Фото Kate Jenkins
Картофель фри и веселые сосиски / Фото Kate Jenkins
Лингвини с крабом / Фото Kate Jenkins
Чтобы перекусить / Фото Kate Jenkins
Королевские креветки / Фото Kate Jenkins
Фруктовые корзиночки / Фото Kate Jenkins
Устрицы на льду / Фото Kate Jenkins
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