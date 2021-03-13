Любимое занятие Кейт Дженкинс – вязать всевозможные вкусные блюда. Эта художница находит способ заставить нас по-новому оценить все те лакомства, которые так и хочется съесть.

Свое фирменное чувство юмора Кейт переплетает с разноцветной пряжей, которую использует для всего: от кондитерских шедевров до блюд с креветками.

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Вяжет с детства

Дженкинс научилась вязать крючком еще когда была маленькой девочкой. Когда она изучала моду и дизайн текстиля, всегда искала различные способы направить свою любовь к шерсти, текстилю и цвету.

Сейчас она получает заказ от модных лейблов. Ее работы экспонировались на различных выставках, в частности, в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

Что бы я не создала, будь то коробка с картофелем фри, консервная банка с сардинами или коробка с лягушками, я всегда включаю много тепла и остроумия. Прежде всего, я хочу, чтобы моя работа вызвала у людей улыбку,

– говорит Дженкинс.

На ее странице в инстаграме можно увидеть много вязаной еды. Предлагаем вам исследовать ее работы. И кто знает, может это вдохновит вас на вязание и создание чего-то удивительного.

Вязаная еда



Паэлья из морепродуктов / Фото Kate Jenkins



Торты / Фото Kate Jenkins



Хлебная корзина / Фото Kate Jenkins



Картофель фри и веселые сосиски / Фото Kate Jenkins



Лингвини с крабом / Фото Kate Jenkins



Десерты / Фото Kate Jenkins Десерты / Фото Kate Jenkins



Бургеры / Фото Kate Jenkins



Чтобы перекусить / Фото Kate Jenkins



Бутерброд / Фото Kate Jenkins



Королевские креветки / Фото Kate Jenkins



Фруктовые корзиночки / Фото Kate Jenkins



Устрицы на льду / Фото Kate Jenkins



Ароматная выпечка / Фото Kate Jenkins