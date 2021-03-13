Їжа з пряжі: дизайнерка в'яже страви, які майже неможливо відрізнити від справжніх

Джерело:Kate Jenkins
Улюблене заняття Кейт Дженкінс – в’язати усілякі смачні страви. Ця художниця знаходить спосіб змусити нас по-новому оцінити всі ті ласощі, які так і хочеться з’їсти.
Своє фірмове почуття гумору Кейт переплітає з різнокольоровими пряжами, вбудованими у все: від кондитерських задоволень до страв з креветками.
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Дженкінс навчилася в'язати і гачкувати ще коли була маленькою дівчинкою. Коли вона вивчала моду та дизайн текстилю, завжди шукала різні способи спрямувати свою любов до вовни, текстилю та кольору.
Зараз вона отримує замовлення від модних лейблів. Її роботи експонувалися на різних виставках, зокрема, в Гонконгу, Лондоні та Нью-Йорку.
Що б я не створила, чи то коробка з картоплею фрі, консервна банка з сардинами або коробка з жабами, я завжди включаю багато тепла і дотепності. Перш за все, я хочу, щоб моя робота викликала у людей усмішку,
– каже Дженкінс.
На її сторінці в інстаграмі можна побачити багато в’язаної їжі. Пропонуємо вам дослідити її роботи. І хто знає, може це надихне вас на в’язання і створення чогось дивовижного.
Паелья з морепродуктів / Фото Kate Jenkins
Хлібний кошик / Фото Kate Jenkins
Картопля фрі й веселі сосиски / Фото Kate Jenkins
Лінгвіні з крабом / Фото Kate Jenkins
Щоб перекусити / Фото Kate Jenkins
Королівські креветки / Фото Kate Jenkins
Фруктові кошички / Фото Kate Jenkins
Устриці на льоді / Фото Kate Jenkins