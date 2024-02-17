Однак часто буває незрозуміло, для чого у цій схемі потрібен тонік. Що він дає шкірі та як правильно користуватися цим засобом, розповідаємо далі.

До теми Візажисти назвали три головні сучасні тренди макіяжу: як стильно виглядати у 2024-му році

Чим тонік корисний для шкіри

Спочатку тонік був засобом, який мав додатково очищав шкіру. Однак за останні кілька десятиліть він перетворився на повноцінний доглядовий продукт.

Протягом років тоніки покращували, додаючи додаткові зволожувальні та активні інгредієнти. На відміну від минулого, зараз вони мають більш різноманітний спектр дій,

– каже дерматолог Раян Тернер.

Як правильно користуватися тоніком

Тоніки наносяться після очищувального засобу та перед будь-якими іншими процедурами, сироватками чи зволожувальними засобами. Це відповідає золотому правилу догляду за шкірою, яке полягає в тому, щоб наносити продукти, починаючи від найлегшого до найбільш щільного.

Тоніки дуже легкі, тому вони будуть першими у рутині після очищення. Деякі засоби мають густішу формулу, вони більш молочні чи вершкові, порівняно з іншими, але Раян Тернер каже, що, попри зовнішній вигляд, вони створені для швидкого вбирання, тому все одно мають йти першими.

Їх слід використовувати як вранці, так і ввечері. Ви можете нанести тонік на долоні та поплескати по обличчю, або ви можете змочити ватний диск і провести ним по обличчю,

– додає косметологиня Рейчел Галло.

Тонік – це першочергова частина доглядової рутини / Фото Freepik

Які типи тоніків існують та як обрати свій

Як і у випадку з будь-яким засобом для догляду за шкірою, враховуйте свій тип шкіри та конкретні цілі догляду, щоб визначити, який тонік вам підходить.

Завдяки основним класифікаціям ви можете без особливих зусиль визначити тонер, який найбільше відповідає вашим вимогам. Крім того, використання зволожувального тоніка в холодну погоду може виявитися корисним вибором,

– пояснює Рейчел Галло.

Загалом же виділяють такі типи засобів:

Тонік для очищення шкіри

Такі засоби спрямовані на висипання та пігментні плями. Не варто обирати тоніки, що мають занадто агресивні речовини, для очищення шкіри краще надавати перевагу м’яким засобам зі зволожувальними властивостями, що також містять інгредієнти, які борються з прищами.

Тонік для зволоження шкіри

Більш важкі, молочні, непрозорі тоніки найкраще підходять для тих, у кого суха або чутлива шкіра. Вони зазвичай містять зволожувальні та зміцнюючі інгредієнти, такі як гіалуронова кислота, олії та кераміди.

Тонік для лущення шкіри

Залежно від їхньої сили, такі тоніки можна використовувати у своїй рутині щодня або щотижня. Вони м’яко відлущують верхній шар шкіри, видаляючи мертві клітини та надаючи шкірі здорового сяйва.

Тонік для заспокоєння шкіри

Заспокійливі тоніки ідеально підходять для тих, у кого подразнена або чутлива шкіра. Зазвичай вони складаються з інгредієнтів із заспокійливим ефектом.

Наостанок експерти додають, що немає універсальних тоніків. Можна використовувати різні засоби протягом тижня або чергувати їх зранку та ввечері.