Для гарного настрою: 10+ кумедних сімейних фотографій, які вас потішать
13 серпня 2021 , 21:19Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Наскільки важливо, щоб у сім’ї була позитивна атмосфера! Тоді завжди хочеться повертатися додому: в місце, де тебе чекають добрі, а інколи й дуже кумедні моменти.
Перед вам добірка смішних сімейних фотографій, які налаштують вас на позитивну хвилю. Давайте частіше тішитися життю разом зі свої рідними людьми!
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"Дитина зліпила фігурки і сказала, що це мама й тато"
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"Батьки подарували мені гроші в коледж. Мама збирала їх з мого одягу, який я кидав у пральну машину"
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"Батько подарував круту маску моїй мамі"
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Обмін подарунками між братом та сестрою. На коробці написано "Я не міг собі дозволити купити подарунок цього року, тому дарую тобі цю коробку"
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"Подарували татові такий ж спортивний костюм, який він собі придбав"
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Батьківство...
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"Тато відправив мені цю фотографію у другій годині ночі. Просто. Без всяких коментарів"
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"Офіційно стала мамою. Сьогодні вперше наступила на фігурку Lego"
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"Типова ситуація, коли в тебе є маленька дитина"
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"Кіт Волтер – найкращий приятель мого батька"
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Хованки!
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