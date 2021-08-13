Перед вам подборка смешных семейных фотографий, которые настроят вас на позитивную волну. Давайте чаще радоваться жизни вместе со свои родными людьми!
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"Ребенок слепил фигурки и сказал, что это мама и папа"
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"Родители подарили мне деньги в колледж. Мама собирала их с моей одежды, которую я бросал в стиральную машину"
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"Отец подарил крутую маску моей маме"
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Обмен подарками между братом и сестрой. На коробке написано "Я не мог себе позволить купить подарок в этом году, поэтому дарю тебе эту коробку"
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"Подарили папе такой же спортивный костюм, который он себе приобрел"
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Отцовство...
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"Папа отправил мне эту фотографию в два часа ночи. Просто. Без всяких комментариев"
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"Официально стала мамой. Сегодня впервые наступила на фигурку Lego"
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"Типичная ситуация, когда у тебя есть маленький ребенок"
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"Кот Уолтер – лучший друг моего отца"
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Прятки!
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