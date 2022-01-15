Вмощуйтеся якнайзручніше, наповнюйте келихи улюбленим вином та поїхали дивитися ці чудові фільми. Обіцяємо, буде весело!

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Коли Гаррі зустрів Саллі (США, 1989 рік. IMDb: 7,6)

Неповторна красуня Саллі (Мег Раян) вирішила переїхати до Нью-Йорку. Але от халепа! Подруга попросила підкинути туди і її хлопця Гаррі (Біллі Крістал). Дівчина не в захваті від попутника. Але це ж всього лиш одна поїздка!

По приїзді до Нью-Йорку Саллі та Гаррі розходяться, щоб знову зустрітися у багатьох інших життєвих ситуаціях. В якийсь момент герої взагалі не розуміють, що відбувається. Вони лише друзі? Чи це вже початок чогось більшого?

Красуня (США, 1990 рік. IMDb: 7,0)

Якщо ви ще не бачили цей легендарний фільм, то багато втратили. Едвард Льюїс (Річард Гір) бізнесмен, який викуповує проблемні компанії. Під час ділової поїздки до Лос-Анджелеса йому була вкрай необхідна партнерка, яка супроводжувала б його на різних заходах. Тому Едвард просто знайомиться із місцевою повією Вів’єн Ворд (Джулія Робертс) і укладає з нею невеличку угоду на тиждень. Ця особлива зустріч назавжди змінить життя обох героїв.

Обережно, спойлери! Цікаво, що спершу кінцівку планували зробити іншою: Вів’єн мала померти від передозування наркотиків. Але, на думку режисера Гаррі Маршалла, це було б занадто похмуро.

Ноттінг Гілл (США, Велика Британія, 1999 рік. IMDb: 7,1)

У власника магазину, де продають туристичне спорядження, Вільяма Текера (Г’ю Грант) зовсім непросте життя. Він розлучився з дружиною, так нікого більше й не покохав, а ще й сусід – справжній йолоп. В Анни Скотт (Джулія Робертс) все зовсім по-іншому. Вона одна з найпопулярніших у світі зірок з мільйонами фанатів. Дівчина навіть не сподівалася, що несподівано закохається у звичайного добродушного британця, який розгледить у ній те, що ніхто ніколи до того не бачив.

Чого хочуть жінки (США, 2000 рік. IMDb: 6,4)

Нік Маршалл (Мел Гібсон) – справжній ловелас, який здатен підкорити будь-яку жінку. Його от-от мали підвищити до бажаної посади у рекламному агентстві. Але несподівано на місце Ніка наймають Дарсі Макгвайр (Гелен Гант), що дуже не сподобалося головному герою.

Кумедно, але зовсім несподівано у нього з’являється здатність слухати думки жінок. Нік хотів гарно цим скористатися: "викрасти з голови" робочі ідеї Дарсі й домогтися її звільнення. Але чим більше він проникає у думки колеги, тим швидше в неї закохується.

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Щось та віддаси (Любов за правилами і без. США, 2003 рік. IMDb: 6,7)

Гаррі Сенборн (Джек Ніколсон) – 63-річний досвідчений та впевнений ловелас, в якого є кумедне правило: знайомитися з жінками, не старшими за 30 років. Та під час побачення із черговою молодою дамою у нього стається серцевий напад. Гаррі змушений залишитися у неї вдома, а доглядати за ним почала її мама Еріка Баррі (Даян Кітон). Головний герой розуміє, що жінка йому аж надто подобається. Але є одна проблема. Еріка вже має одного хлопця, який хоче завоювати її серце. Це – молоденький та красивий лікар Джуліан Мерсер (Кіану Рівз). Цей любовний трикутник розв’яжеться дуже несподівано!