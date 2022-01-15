Усаживайтесь поудобнее, наполняйте бокалы любимым вином и поехали смотреть эти замечательные фильмы. Обещаем, будет весело!

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Когда Гарри встретил Салли (США, 1989 год. IMDb: 7,6)

Неповторимая красавица Салли (Мег Райан) решила переехать в Нью-Йорк. Но вот беда! Подруга попросила подбросить туда и ее парня Гарри (Билли Кристал). Девушка не в восторге от попутчика. Но это всего лишь одна поездка!

По приезде в Нью-Йорк Салли и Гарри расходятся, чтобы снова встретиться во многих других жизненных ситуациях. В какой-то момент герои вообще не понимают, что происходит. Они только друзья? Или это начало чего-то большего?

Красотка (США, 1990 год. IMDb: 7,0)

Если вы еще не видели этот легендарный фильм, то многое потеряли. Эдвард Льюис (Ричард Гир) бизнесмен, выкупающий проблемные компании. Во время деловой поездки в Лос-Анджелес ему была крайне необходима партнерша, которая сопровождала бы его на разных мероприятиях. Поэтому Эдвард просто знакомится с местной проституткой Вивиан Уорд (Джулия Робертс) и заключает с ней небольшую сделку на неделю. Эта особая встреча навсегда изменит жизнь обоих героев.

Осторожно, спойлер! Интересно, что сначала концовку планировали сделать другой: Вивиан должна была умереть от передозировки наркотиков. Но, по мнению режиссера Гарри Маршалла, это было бы слишком мрачно.

Ноттинг-Хилл (США, Великобритания, 1999 год. IMDb: 7,1)

У владельца магазина, где продают туристическое снаряжение, Уильяма Такера (Хью Грант) совсем непростая жизнь. Он расстался с женой, так никого больше не полюбил, а еще и сосед – настоящий дурак. У Анны Скотт (Джулия Робертс) все совсем по-другому. Она одна из самых популярных в мире звезд с миллионами фанатов. Девушка даже не ожидала, что влюбится в обычного добродушного британца, который рассмотрит в ней то, что никто никогда до этого не видел.

Чего хотят женщины (США, 2000 год. IMDb: 6,4)

Ник Маршалл (Мел Гибсон) – настоящий ловелас, способный покорить любую женщину. Его вот-вот должны были повысить до желаемой должности в рекламном агентстве. Но неожиданно на место Ника нанимают Дарси Макгуайр (Хелен Хант), что очень не понравилось главному герою.

Забавно, но совершенно неожиданно у него появляется способность слушать мысли женщин. Ник хотел хитро этим воспользоваться: "выкрасть из головы" рабочие идеи Дарси и добиться ее увольнения. Но чем больше он проникает в мысли коллеги, тем быстрее в нее влюбляется.

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Любовь по правилам и без (США, 2003 год. IMDb: 6,7)

Гарри Сэнборн (Джек Николсон) – 63-летний опытный и уверенный ловелас, у которого есть забавное правило: знакомиться с женщинами не старше 30 лет. Но во время свидания с очередной молодой дамой у него случился сердечный приступ. Гарри вынужден остаться у нее дома, а ухаживать за ним начала ее мама Эрика (Дайан Китон). Главный герой понимает, что женщина ему очень нравится. Но есть одна проблема. За Эрикой ухаживает парень, который хочет завоевать ее сердце. Это молодой и красивый врач Джулиан Мерсер (Киану Ривз). Этот любовный треугольник развяжется очень неожиданно!