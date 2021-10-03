До – після: 10 людей, які чарівно змінилися з роками – цікаві фото

Ці люди точно люблять переглядати свої старі фотографії. Вони реально змінилися до невпізнаваності всього за 5-10 років. Оцініть ці круті перевтілення!

В кожного з героїв особлива історія: дехто повністю відмовився від старого способу життя, а хтось просто виріс із підліткового віку або ж кардинально змінив власний стиль. Але об’єднує їх одна річ – нестримне бажання змінити свій зовнішній вигляд. І їм вдалося це зробити!

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Різниця в 15 років

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"Завжди мріяла вирости й перестати почувати себе ніяково"

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"15 років та 25 років. Інколи здається, що я досі виглядаю так, як колись"

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"Здається, ніби це було вчора. А минуло вже 10 років"

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15 та 28 років

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18 та 28 років

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"14 років та 19 років. З часом я змогла схуднути"

Фото reddit

"Тепер я здоровий та щасливий. Минуло 10 років"

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"Зліва мені 16 років, справа – 26. Потрібні були роки життя, щоб я знайшов свій власний стиль"

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"17 та 27 років. Я вирішив, що не хочу помирати молодим, тому позбувся від своїх залежностей, змінив життя. Тепер я такий"

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