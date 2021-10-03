У каждого из героев особенная история: кто-то полностью отказался от старого образа жизни, а кто-то просто вырос из подросткового возраста или кардинально изменил свой стиль. Но объединяет их одно дело – неудержимое желание изменить свой внешний вид. И им удалось это сделать!
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Разница в 15 лет
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"Всегда мечтала вырасти и перестать чувствовать себя неловко"
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"15 лет и 25 лет. Иногда кажется, что я до сих пор выгляжу так, как когда-то"
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"Кажется, будто это было вчера. А прошло уже 10 лет"
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15 и 28 лет
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18 и 28 лет
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"14 лет и 19 лет. Со временем я смогла похудеть"
Фото reddit
"Теперь я здоров и счастлив. Прошло 10 лет"
Фото reddit
"Слева мне 16 лет, справа – 26. Потребовались годы жизни, чтобы я нашел свой собственный стиль"
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"17 и 27 лет. Я решил, что не хочу умирать молодым, поэтому избавился от своих зависимостей, изменил жизнь. Теперь я такой"
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