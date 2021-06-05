До – після: як змінюється життя після народження дитини – смішні фото

Любили гуляти, відпочивати і відриватися до третьої ночі? Нічого страшного, з малюком ви теж будете зустрічати світанок! Бо вони часто прокидаються серед ночі...
Звісно, це сказано жартома. Народження дитини – один з найцікавіших і точно найпрекрасніших періодів життя. Але воно тепер буде трішки іншим – певні звички потрібно змінювати.
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Користувачі Reddit показали, як змінилося їхнє життя після народження малюка. Ми відібрали для вас найкумедніші фотоісторії, які вас точно потішать.
Прощавайте вечірки!
Фото Instagram gottoddlered
Як змінився погляд...
Фото Instagram gottoddlered
Все, мамо, час розважатися!
Фото Instagram gottoddlered
Мамуся явно трішки втомилася
Фото Instagram gottoddlered
Хіба хтось казав тобі, що буде легко?
Фото Instagram gottoddlered
Лови удар!
Фото Instagram gottoddlered
Розкішне фото
Фото Instagram gottoddlered
Не час сумувати!
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Невдалий момент для фотографії
Фото Instagram gottoddlered
От виросте дитина – тоді можна виспатися
Фото Instagram gottoddlered
Не до танців вже!
Фото Instagram gottoddlered
Упс...
Фото Instagram gottoddlered
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Більше усмішки!
Фото Instagram gottoddlered