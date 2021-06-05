До – після: як змінюється життя після народження дитини – смішні фото

Любили гуляти, відпочивати і відриватися до третьої ночі? Нічого страшного, з малюком ви теж будете зустрічати світанок! Бо вони часто прокидаються серед ночі...

Звісно, це сказано жартома. Народження дитини – один з найцікавіших і точно найпрекрасніших періодів життя. Але воно тепер буде трішки іншим – певні звички потрібно змінювати.

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Користувачі Reddit показали, як змінилося їхнє життя після народження малюка. Ми відібрали для вас найкумедніші фотоісторії, які вас точно потішать.

Прощавайте вечірки!

Фото Instagram gottoddlered

Як змінився погляд...

Фото Instagram gottoddlered

Все, мамо, час розважатися!

Фото Instagram gottoddlered

Мамуся явно трішки втомилася

Фото Instagram gottoddlered

Хіба хтось казав тобі, що буде легко?

Фото Instagram gottoddlered

Лови удар!

Фото Instagram gottoddlered

Розкішне фото

Фото Instagram gottoddlered

Не час сумувати!

Фото Instagram gottoddlered

Невдалий момент для фотографії

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Фото Instagram gottoddlered

От виросте дитина – тоді можна виспатися

Фото Instagram gottoddlered

Не до танців вже!

Фото Instagram gottoddlered

Упс...

Фото Instagram gottoddlered

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Більше усмішки!

Фото Instagram gottoddlered