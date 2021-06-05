Конечно, это сказано в шутку. Рождение ребенка – один из самых интересных и точно самых отличных периодов жизни. Но она теперь будет немного другой – определенные привычки нужно менять.
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Пользователи Reddit показали, как изменилась их жизнь после рождения малыша. Мы отобрали для вас самые смешные фотоистории, которые вас точно порадуют.
Прощайте вечеринки!
Фото Instagram gottoddlered
Как поменялся взгляд...
Фото Instagram gottoddlered
Все, мама, время развлекаться!
Фото Instagram gottoddlered
Мамочка явно немного устала
Фото Instagram gottoddlered
Разве кто-то говорил тебе, что будет легко?
Фото Instagram gottoddlered
Лови удар!
Фото Instagram gottoddlered
Роскошное фото
Фото Instagram gottoddlered
Не время грустить!
Фото Instagram gottoddlered
Неудачный момент для фотографии
Фото Instagram gottoddlered
Вот вырастет ребенок – тогда можно выспаться
Фото Instagram gottoddlered
Не до танцев уже!
Фото Instagram gottoddlered
Упс...
Фото Instagram gottoddlered
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Больше улыбки!
Фото Instagram gottoddlered