Конечно, это сказано в шутку. Рождение ребенка – один из самых интересных и точно самых отличных периодов жизни. Но она теперь будет немного другой – определенные привычки нужно менять.

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Пользователи Reddit показали, как изменилась их жизнь после рождения малыша. Мы отобрали для вас самые смешные фотоистории, которые вас точно порадуют.

Прощайте вечеринки!

Фото Instagram gottoddlered

Как поменялся взгляд...

Фото Instagram gottoddlered

Все, мама, время развлекаться!

Фото Instagram gottoddlered

Мамочка явно немного устала

Фото Instagram gottoddlered

Разве кто-то говорил тебе, что будет легко?

Фото Instagram gottoddlered

Лови удар!

Фото Instagram gottoddlered

Роскошное фото

Фото Instagram gottoddlered

Не время грустить!

Фото Instagram gottoddlered

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Неудачный момент для фотографии

Фото Instagram gottoddlered

Вот вырастет ребенок – тогда можно выспаться

Фото Instagram gottoddlered

Не до танцев уже!

Фото Instagram gottoddlered

Упс...

Фото Instagram gottoddlered

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Больше улыбки!

Фото Instagram gottoddlered