Тому 24 Канал підібрав для вас добірку пісень для створення атмосфери свята. Сьогодні пропонуємо вам пісень, які викликають ностальгію і змушують зануритися у дитинство – час, коли зимові свята приносили чи не найбільше радості.

Цікаво Тренди зими: які кольори додати до свого гардероба

Добірка різдвяно-ностальгічної музики

І відкриває нашу добірку пісня, яка вже майже 30 років з'являється у всіх світових чартах ще за 2 місяці до Різдва. Сама композиція вже давно асоціюється з цими святами, тому часто викликає ностальгію, адже вона багатьом вона нагадує про дитинство, коли так само була популярною і супроводжувала різдвяні свята.

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You: дивіться відео

Та не варто думати, що асоціації з Різдвом тільки викликають популярні американські хіти. Різдвяну ностальгію викликає і прекрасна пісня Скрябіна про самотність і дива у святкові дні, адже коли ще нам вірити у дива?

Скрябін – "А під Новий рік": дивіться відео

А продовжить нашу добірку ще один всесвітньо відомий різдвяний хіт, який вже понад 3 десятки років залишається актуальним і для багатьох асоціюється з дитинством та юністю. Історія про нерозділене кохання на Різдво. Чимось близька тема з піснею Скрябіна, чи не так?

Wham! – Last Christmas: дивіться відео

Наступної пісні у списку ви точно не очікували побачити, бо і різдвяною її не називають укладачі списків відтворень, які пропонують стрімінгові сервіси. Однак для багатьох фільми про Гаррі Поттера асоціюються саме з зимовими святами, а сцена танцю Гаррі і Герміони в "Дарах смерті" чи не найкраще відображає життя українців. Тому безсумнівно, ця композиція заслуговує бути у різдвяному плейлисті, адже викликає асоціації зі святами, українськими реаліями та дитинством – спектр тут надзвичайно широкий.

Nick Cave & The Bad Seeds – O Children

Нашу добірку знову продовжить Скрябін. Зимові свята це і час єднання для родин, про що і співав виконавець у ще одній легендарній святковій пісні.

Скрябін – "З Новим роком і Рождеством": дивіться відео



І закриває сьогоднішню добірку світовий український хіт, який з року в рік є символом Різдва у всьому світі. І звісно ж, це наш "Щедрик". Сотні, а то й тисячі виконань на різний смак і настрій, однак сьогодні ми вирішили обрати виконання литовського хору.

Bel Canto Choir Vilnius – "Щедрик": дивіться відео