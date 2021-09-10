Дівчина поділилася своєю історію на ресурсі Reddit. Її біологічна мама померла від раку, а 42-річний батько планує одружитися із 28-річною жінкою на ім’я Аліса. Дочка щиро сказала, що не дуже любить нову кохану батька. Адже він почав зустрічатися з нею через вісім місяців після смерті мами. Але намагається поводитися з нареченою коректно.

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Я стараюся бути досить ввічливою, коли вона поруч або просто починає зі мною розмову. Тато ніколи не змушував будувати з нею стосунки. Та я й бачу, що вона теж в цьому не зацікавлена, – розповідає підліток.

Нещодавно у них сталося певне загострення. Наречена попросила, щоб дівчинка зробила кілька речей. Тоді весілля буде ідеальним. Один із пунктів їй дуже не сподобався.

"По-перше, я хочу, щоб ти коротко постриглася. По-друге, не одягай каблуки. По-третє, зробили лише легенький макіяж і не використовуй накладні вії", – сказала мені Аліса. Я відповіла, що можу виконати другий та третій пункт. Але стригти волосся не буду. Моя мама любила моє волосся і допомогала мені, щоб воно було густим та здоровим. Я отримала своє світле й хвилясте волосся від мами. Тому я збережу його надовго", – описує ситуацію підліток.

Дівчинка відмовилася стригтися – і наречена почала її "атакувати" / Фото Unsplash

Дивовижно, але Аліса звинуватила дівчинку в тому, що вона проявляє до неї неповагу і хоче затьмарити її на весіллі. Батько намагався спокійно вирішити ситуацію, але дочка навідріз відмовилася стригти волосся.

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Я сказала, що її прохання абсурдне і що я краще не прийду на їхнє весілля, ніж буду стригтися, – стверджує дочка.

За її словами, ці вимоги реально несправедливі. Адже Аліса нічого такого не просила в інших гостей. Утім, дівчинка не знає, що робити, адже не хоче засмутити батька. Користувачі Reddit підтримали підлітка:

Будь ласка, не стрижи волосся через її божевілля. І будь обережною. Не здивуюся, якщо вона сама спробує постригти тебе.

Вона хоче, щоб ти постриглася, бо сама не є впевнена в собі і ревнива. Вона боїться, що ти нагадуєш своєму батьку про твою маму.

Твоє тіло – твій вибір. Якщо Аліса хвилюється через те, що її затьмарить 15-річна дівчинка, то в неї серйозні проблеми.

Дівчинка подякувала всім за підтримку й написала, що в жодному разі не буде стригти волосся. Якщо її змусять це зробити, то вона просто не піде на весілля.