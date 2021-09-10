Девушка поделилась своей историей на ресурсе Reddit. Ее биологическая мама умерла от рака, а 42-летний отец планирует жениться на 28-летней женщине по имени Алиса. Дочь искренне сказала, что не очень любит новую возлюбленную отца. Ведь он начал встречаться с ней через восемь месяцев после смерти мамы. Но пытается вести себя с невестой корректно.

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Я стараюсь быть достаточно вежливой, когда она рядом или просто начинает со мной разговор. Папа никогда не заставлял строить с ней отношения. И я вижу, что она тоже в этом не заинтересована, – рассказывает подросток.

Недавно у них случилось обострение. Невеста попросила, чтобы девочка сделала несколько вещей. Тогда свадьба будет идеальной. Один из пунктов ей очень не понравился.

"Во-первых, я хочу, чтобы ты коротко постриглась. Во-вторых, не надевай каблуки. В-третьих, сделай только легкий макияж и не используй накладные ресницы", – сказала мне Алиса. Я ответила, что могу выполнить второй и третий пункт. Но стричь волосы не буду. Моя мама любила мои волосы и помогала мне, чтобы они были густыми и здоровыми. Я получила свои светлые и волнистые волосы от мамы. Поэтому я сохраню их надолго", – описывает ситуацию подросток.

Девочка отказалася стричься – и невеста "пошла в атаку" / Фото Unsplash

Странно, но Алиса обвинила девочку в том, что она проявляет к ней неуважение и хочет затмить ее на свадьбе. Отец пытался спокойно разрешить ситуацию, но дочь наотрез отказалась стричь волосы.

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Я сказала, что ее просьба абсурдная и я лучше не приду на их свадьбу, чем буду стричься, – утверждает дочь.

По ее словам, эти требования реально несправедливы. Ведь Алиса ничего такого не просила у других гостей. Впрочем, девочка не знает, что делать, ведь не хочет огорчить отца. Пользователи Reddit поддержали подростка:

Пожалуйста, не стриги волосы из-за ее безумия. И будь осторожна. Не удивлюсь, если она сама попытается постричь тебя.

Она хочет, чтобы ты подстриглась, потому что сама не уверена в себе и ревнивая. Она боится, что ты напоминаешь своему отцу о твоей маме.

Твое тело – твой выбор. Если Алиса волнуется из-за того, что ее затмит 15-летняя девочка, то у нее серьезные проблемы.​

Девочка поблагодарила всех за поддержку и написала, что в любом случае не будет стричь волосы. Если ее заставят это сделать, то она просто не пойдет на свадьбу.