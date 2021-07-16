Дочка жила з трьома татусями в одному домі: як так сталося

Дочка розповіла, як троє чоловіків її мами вживалися в одному домі: дивовижно, але у них була справжня сімейна ідилія. Щоправда, вона до 10 років не знала, хто її біологічний тато.

Блогерка на ім’я Ракель розповіла про власне дитинство на сторінці у тіктоці life_of_raquel. У неї був не один батько, а одразу три: перший чоловік мами "Деді Біл", другий – тато Річі, і третій біологічний – тато Піт.

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Дівчина навіть не здогадувалася, що в інших сім’ях зазвичай не практикують такий формат. Перші сумніви у Ракель з’явилися тоді, коли вона почала ходити в гості до подружок.

Я побачила, що деякі з їхніх мам вийшли заміж за іншого чоловіка. І я питаю: "А де перший чоловік? Чому його немає?". У відповідь мене питали: "А чому він має тут бути?". Я пояснювала, що перший чоловік моєї мами, теперішній чоловік і мій тато живуть під одним дахом. Думала, що це нормально, – пояснює Ракель.

В наступному відео дівчина пояснила, як так вийшло, що усі жили разом в одному домі. За цією історію можна зняти справжній серіал.

Спершу мама Ракель вийшла заміж та народила у 17 років дитину від "Деді Білла", а потім розвелася. Потім вона зійшлася із татом Річі – у них вже було двоє дітей. А ще пізніше жінка пішла на побачення в бар, і так з’явилася на світ Ракель. Сталося це в 44 роки.

Після того, як вона народила мене, то знову вийшла заміж за другого чоловіка – тата Річі. Через кілька років у Піта та Білла виникли проблеми зі здоров’ям. Мама попросила в Річі, щоб вони переїхали жити до нас. І він погодився. Тато Річі, теперішній чоловік моєї мами, дійсно піклувався про мене, – згадує дівчина.

Тато Річі / Скриншот тікток life_of_raquel

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Багато людей були здивовані від такої нестандартної історії. Однак знайшлися й ті глядачі, які пережили дещо схоже:

Троє чоловіків залишають шкарпетки на підлозі. Ні, дякую.

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Був період, коли з нами жив мій колишній, бо йому потрібна була допомога.

В мене була схожа історія, але моя мама повторно вийшла заміж за жінку. Тому у нас жили моя мама, її дружина та мій батько.

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