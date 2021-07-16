Ці жінки та чоловіки спершу дуже комплексували через власне волосся. Вони постійно фарбували його, намагалися всіляко приховати сивину та, зрештою, зупинилися.

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І це було найкраще рішення у їхньому житті! Адже вони прийняли свою особливість і перестали переживати. Зараз – це щасливі люди, які показують усьому світу, що сивина – це дуже красиво!

Просто розкішно!

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Сивина додає певний шарм

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Сивина і чарівна усмішка – це любов

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Ось, як виглядає сивина на юній дівчині

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Вау!

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Вся сім’я з роками почала сивіти

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Гарно виглядає!

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Ну це взагалі бомба!

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Колір ідеально пасує цій леді!

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Цікава родзинка!

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Королева!

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