Хлопець почав настільки переживати через цю проблему, що анонімно розповів її на розважальному ресурсі Reddit. Він просто не може дивитися на невдале татуювання своєї коханої дівчини.

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

Все почалося близько місяця тому. У житті пари сталася дуже неприємна подія – у них помер песик. Дівчина спробувала назавжди увіковічнити свого улюбленця.

Минулого місяця моя дівчина зробила татуювання з великою собачою лапою на шиї. Лапа символізує її песика, який недавно помер. Це був собака, якого ми обоє любили та обожнювали до самого кінця, – розповідає анонім.

Хлопець не опублікував фотографію татуювання, але уточнив, що воно його просто жахливо дратує. Він постійно дивиться на нього під час інтиму і не може заспокоїтися.

Дівчина набила малюнок собачої лапи в себе на шиї / Фото Unsplash

"Я шалено ненавиджу це татуювання і ненавиджу те, що дозволяю йому стати великою проблемою. Я знаю, що це дуже поверхнево, але я взагалі нічого не можу зробити зі своїми почуттями. Чи може хтось що-небудь підказати?" – продовжив хлопець.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.

Автор додав, що шалено любить свою дівчину, але вона просто почала менш привабливо виглядати для нього. Утім, хлопець так і не наважився розповісти про це своїй коханій.

Цікаво Хлопець знайшов моторошне приміщення у дворі будинку: що там було

Деякі користувачі Reddit неоднозначно відреагували на цю історію. Дехто пропонував кинути дівчину, а хтось взагалі розповів схожі історії зі свого життя: