Парень начал настолько переживать за этой проблемы, что анонимно рассказал ее на развлекательном ресурсе Reddit. Он просто не может смотреть на неудачную татуировку своей любимой девушки.

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Все началось около месяца назад. В жизни пары произошло очень неприятное событие – у них умерла собачка. Девушка попыталась навсегда увековечить своего любимца.

В прошлом месяце моя девушка сделала татуировку с большой собачьей лапой на шее. Лапа символизирует ее собачку, которая недавно умерла. Это была собака, которую мы оба любили и обожали до самого конца, – рассказывает аноним.

Парень не опубликовал фотографию татуировки, но уточнил, что оно его просто ужасно раздражает. Он постоянно смотрит на нее во время интима и не может успокоиться.

Девушка набила рисунок собачей лапы у себя на шее / Фото Unsplash

"Я безумно ненавижу эту татуировки и ненавижу то, что позволяю ей стать большой проблемой. Я знаю, что это очень поверхностно, но я вообще ничего не могу сделать со своими чувствами. Может кто-то что-нибудь подсказать?" – продолжил парень.

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Автор добавил, что безумно любит свою девушку, но она просто начала менее привлекательно выглядеть для него. Впрочем, парень так и не решился рассказать об этом своей любимой.

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Пользователи Reddit неоднозначно отреагировали на эту историю. Некоторые предлагали бросить девушку, а кто-то вообще рассказал похожие истории из своей жизни: