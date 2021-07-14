Парень начал настолько переживать за этой проблемы, что анонимно рассказал ее на развлекательном ресурсе Reddit. Он просто не может смотреть на неудачную татуировку своей любимой девушки.
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Все началось около месяца назад. В жизни пары произошло очень неприятное событие – у них умерла собачка. Девушка попыталась навсегда увековечить своего любимца.
В прошлом месяце моя девушка сделала татуировку с большой собачьей лапой на шее. Лапа символизирует ее собачку, которая недавно умерла. Это была собака, которую мы оба любили и обожали до самого конца, – рассказывает аноним.
Парень не опубликовал фотографию татуировки, но уточнил, что оно его просто ужасно раздражает. Он постоянно смотрит на нее во время интима и не может успокоиться.
Девушка набила рисунок собачей лапы у себя на шее / Фото Unsplash
"Я безумно ненавижу эту татуировки и ненавижу то, что позволяю ей стать большой проблемой. Я знаю, что это очень поверхностно, но я вообще ничего не могу сделать со своими чувствами. Может кто-то что-нибудь подсказать?" – продолжил парень.
Автор добавил, что безумно любит свою девушку, но она просто начала менее привлекательно выглядеть для него. Впрочем, парень так и не решился рассказать об этом своей любимой.
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Пользователи Reddit неоднозначно отреагировали на эту историю. Некоторые предлагали бросить девушку, а кто-то вообще рассказал похожие истории из своей жизни:
- Тебя можно понять. Люди всегда должны обсуждать татуировки со своим партнером.
- У моего бывшего была татуировка с двумя акулами. Каждый раз во время интима они как бы "танцевали", и я не могла удержаться от смеха.
- Я тебя понимаю. У меня были длительные отношения, которые испортились, и я отчаянно пыталась спасти их. Но он пошел и сделал татуировку флага Конфедеративных Штатов Америки. Я сразу же потеряла к нему всякое физическое влечение и порвала с ним.