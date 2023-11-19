Якщо ви мрієте мати кімнатні рослини, але боїтеся, що вони загинуть через брак догляду, варто обирати невибагливі квіти. 24 Канал зібрав добірку квітів, які чудово переносять сухе повітря, нестачу світла, нерегулярність поливу та потребують пересадки раз на кілька років.

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Алое

Алое належить до сукулентів — рослин, що мають спеціальні тканини для запасання води. Це невибаглива квітка. Алое не потрібно обприскувати. Поливати рослину необхідно раз на тиждень у літній період і не більше двох разів на місяць в осінні та зимові місяці. Квітка відмінно почуває себе на підвіконні, проте її необхідно берегти від прямих сонячних променів.

Поливати алое необхідно щонайменше раз на тиждень / Pexels

Сансев’єрія

Це ідеальний варіант для початківців. Сансев’єрії комфортно і в затінку, і на яскравому сонці. Однак рослини, що ростуть у тіні, втрачають виразне забарвлення. Поливати квітку слід раз на тиждень, а взимку — раз на 2 – 3 тижні. Пересадку потрібно робити лише тоді, коли їй стає занадто тісно в горщику.

Сансев’єрія зовсім не вибаглива до умов довкола / Pexels

Монстера

Монстера ефектно виглядає у просторих кімнатах, бо має доволі велике листя. Ця рослина доволі невибаглива, але все ж потребує трохи уваги до себе. Монстера чутлива до поливу та температури. Зростання рослини припиняється, якщо стовпчик термометра опускається до позначки 12 градусів. Оптимальний температурний режим — близько 20 – 23 градусів. При браку світла, нове листя стає дрібнішим, а прорізи на ньому можуть перестати з'являтися, тому краще забезпечити яскраве розсіяне освітлення. Поливати рослину потрібно не часто, дочекавшись, поки висохне верхній шар землі. Взимку полив скорочується до одного разу на тиждень або навіть до двох разів на місяць.

Монстері потрібен уважний, але не надто складний догляд / Pexels

Кактус

Кактуси невимогливі до догляду, а особливо до поливу. Завдяки здатності накопичувати велику кількість вологи й мінеральних речовин, вони не потребують частого поливу, особливо в осінньо-весняний період. Натомість кактус дуже любить сонячне світло. Дуже добре рослина себе почуває на сонячному вікні.

Кактус може накопичувати вологу, тож за його полив не слід хвилюватися / Pexels

Фікус

Це одна із найулюбленіших та найпопулярніших кімнатних рослин, адже зовсім не потребує надзвичайно дбайливого ставлення. Світло для фікуса має бути достатньо яскравим. Найкраще для нього підходять вікна східного або західного напрямків, хоча рослина прекрасно себе почуває і в умовах невеликої тіні.

Фікус — найпоширеніша кімнатна рослина / Pexels

Те ж стосується і температури. Фікус буде непогано рости як при 22 – 25 градусах, так і при 12 – 15 градусах. Що ж до поливу, фікусам потрібно досить багато води. З весни до осені рослину необхідно поливати регулярно, а в осінньо-зимовий період достатньо буде робити це один раз на десять днів.